Anticipazioni americane Beautiful: Hope aiuterà Steffy?

In America le trame di Beautiful stanno prendendo una piega sempre più intrigante e coinvolgente che terrà attaccati allo schermo i suoi già molti fan. Come be saprete le cose tra Liam e Steffy non stanno andando per niente bene: infatti Steffy è andata al letto con il padre del marito in un momento di sconforto perché credeva che Liam si era invaghito di Sally.

Ovviamente Steffy fraintenderà la situazione in cui è venuto coinvolto Liam ma quando lo capirà sarà troppo tardi: non solo è andata al letto con Bill ma rimarrà anche incinta e solo dopo aver fatto il test del DNA scoprirà che il padre è Liam. In più Seffy dovrà combattere, oltre all’astio che prova Liam nei suoi confronti, anche con l’arrivo di Hope, un’altra possibile minaccia al suo matrimonio già molto debole.

Beautiful anticipazioni americane: il ritorno di Hope

Tra Steffy e Hope non è mai corso buon sangue e la causa di questa rivalità è stato sempre Liam. Ora Hope tornerà a Los Angeles e verrà a conoscenza della crisi tra Steffy e l’uomo che ha amato. Hope deciderà di andare a trovare Steffy per sapere che cosa è realmente accaduto ma questa volta non avrà doppi fini: infatti non intenderà mettersi contro tra la coppia. Infatti rivelerà alla sua storica nemica l’indirizzo dell’hotel di dove pernotta Liam.

A questo punto Steffy andrà da Liam per chiedergli per l’ennesima volta di perdonarla ma l’uomo sarà irremovibile. Non riesce a superare il tradimento e non stiamo parlando di un tradimento qualsiasi. Anche Ridge cercherà di convincere Liam a perdonare sua figlia e non solo: gli consiglierà di vendicarsi del padre per ciò che gli ha fatto. Per Bill non sarà molto facile gestirla situazione: dopo aver preso un pugno da Ridge dovrà fare i conti anche con Brooke che, appresa la notizia, si scaglierà contro l’uomo.