Ariana Grande e il suo romanzo con Pete Davidson

Ariana Grande difende il suo amore Pete Davidson

Nelle ultime quattro settimane, Ariana Grande ha confermato la sua frequentazione con Pete Davidson , successivamente il trasferimento, proprio con Pete Davidson, nella loro nuova casa ed inoltre l’annuncio di aver scritto una canzone su di lui.

La canzone si chiama “Pete” e sarà presente nel suo nuovo album Sweetener, la cantante ha condiviso la notizia proprio ieri sul suo profilo social inviando un tweet che ha confermato il titolo del brano, ma come al solito i fan si inseriscono e molti di loro hanno espresso la loro preoccupazione su questa storia d’amore troppo veloce e vorticosa, ma la cantante ha voluto rispondere per le rime sempre sui social, inviando un messaggio chiaro: a lei non importa delle loro obiezioni, lei è innamorata.

Intanto come detto Ariana Grande e Pete Davidson hanno deciso di stabilirsi a New York nella loro nuova casa insieme. Martedì sera, la coppia appena fidanzata è stata avvistata mentre lasciava il ristorante Gato di Bobby Flay, mano nella mano. La cantante nata in Florida, 24 anni, indossava un top beige, pantaloni neri e plateau con la sua alta coda di cavallo mentre il comico di Long Island, meglio conosciuto per Saturday Night Live , indossava una maglietta viola e pantaloni neri.

L’uscita della coppia è avvenuta la stessa notte in cui è stato rilasciato il suo nuovo single “The Light Is Coming“ immediatamente dopo alla mezzanotte, mentre il video del nuovo singolo era trasmesso in diretta su Reebok.com. L’uscita dello scorso martedì è arrivata proprio dopo che i due si erano trasferiti nel loro nuovo appartamento di New York. Proprio il giorno prima, sono andati a scegliere l’arredamento dell’appartamento da Restoration Hardware, successivamente un bel tatuaggio doppio per tutti e due sulle loro mani.