Asia Nuccetelli e Gianmarco Valenza smentiscono una loro frequentazione

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip assieme a sua madre, Asia Nuccetelli è finita spesso sulle prime pagine dei settimanali di gossip e sui siti web, e mai per un consistente passo in avanti nella sua carriera, che al momento neppure si sa con precisione quale sia.

Eppure la figlia di Antonella Mosetti è di nuovo al centro del gossip, stavolta per una storia che sembra stia intessendo con Gianmarco Valenza, baldo giovane salito alla ribalta come tronista di Uomini e Donne, ed attualmente molto richiesto per serate e comparsate varie.

Sono mesi che i ben informati parlano di una frequentazione tra i due giovani, ma a sostegno di quelle che finora sono state solo voci sono arrivate anche delle foto pubblicate da Novella 2000.

Sia chiaro, nelle foto non si vede nulla di compromettente, nessun bacio o carezza bollente, ma i due sono apparsi molto complici e affiatati, dimostrando che stanno passando molto tempo assieme, a che titolo non è dato saperlo precisamente.

Asia dal canto suo, dopo un prolungato silenzio che non è da lei che non ha mai peli sulla lingua, ha smentito le voci di un flirt, spiegando che quella con Gianmarco altro non sarebbe chesemplice amicizia: “Noto che vi divertite tanto ad inventare flirt tra me ed altre persone. Flirt inesistenti! Fin quando non mi vedrete baciare qualcuno o non vi comunicherò io che mi sono fidanzata non credete a niente! Vi assicuro che a tutte queste minc**ate che sparate è più probabile un bacio romantico tra me e il mio cane”.

A ruota, poi, anche Gianmarco Valenza è arrivato a smentire tutto: “Queste sono le cose che odio più fare, ovvero smentire le cose che escono sui giornali. Mi duole, ma purtroppo devo. Ma poi a giugno posso stare con un giubbotto lungo? Non credete a queste cose. Sono da solo e sono tranquillo, ma poi soprattutto a giugno non ci si fidanza, c’è l’estate” .