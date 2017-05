Beautiful anticipazioni americane Nicole sterile

Le anticipazioni americane del mese di agosto di Beautiful saranno molto emozionanti tanto che uno dei personaggi, che ora stiamo vedendo sui nostri schermi, scoprirà una cosa che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Stiamo parlando di Nicole che scoprirà ben presto che è diventata sterile e che perciò non potrà più costruirsi una famiglia come aveva sognato di fare con il suo Zende che sposerà. E cosa farà a questo punto la sorella minore di Maya? Penserà bene di intavolare una battaglia legale per prendersi con sé la piccola Lizzie. La giovane ragazza aveva accettato di fare da madre surrogata per Maya e Rick regalando alla coppia la gioia di diventare genitori.

Però le cose cambieranno perché Nicole tenterà in tutti i modi di riprendersi Lizzie accettando ogni tipo di compromesso. Per Maya e Rick sarà un duro colpo da digerire. La coppia darà Lizzie a Nicole a causa di un trasferimento di lavoro: a questo punto il legame tra la piccola e Nicole si rafforzerà sempre di più scatenando anche i dubbi in Julius e Vivienne che avranno paura che la figlia possa fare qualche gesto inconsulto.

Nel frattempo la coppia non demorde e chiederà a Sasha, l’altra sorella di Maya e Nicole, di accettare la proposta di fare da madre surrogata.