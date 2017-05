By Federica Franco

Uomini e Donne trono over: è davvero finita tra Giorgio e Roberta?

Le ultime puntate di Uomini e Donne sono state davvero molto emozionanti sia per quanto riguarda la storia tra Gemma e Marco che per Giorgio e Roberta: tra quest’ultima coppia però sembra che le cose non siano andate bene.

Infatti Giorgio, dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni fatte da alcune dame, ha deciso di interrompere la frequentazione con Roberta: una doccia fredda per i tanti sostenitori della coppia che già li vedeva felici e contenti mentre mostravano il loro amore che nasceva e cresceva.

Secondo alcune dichiarazioni fatte da Natalia, avallata e confermata anche da Simona e Fabrizia, sembra che Roberta sia uscita con Giorgio solamente per un ritorno personale e che lei non ha mai avuto intenzione di allacciare nessun rapporto poiché frequenta, al di fuori del programma, uomini più giovani. L’uomo è rimasto colpito da queste dichiarazioni tanto che ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con la donna che ovviamente ha negato il tutto. Roberta ha affermato che le donne stanno dicendo quelle cose solo per invidia e gelosia nei loro confronti.

E’ forse vero che per Giorgio probabilmente la donna perfetta per lui non esista? Ma chissà se l’estate porterà un po’ di fortuna al gabbiano.