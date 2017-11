Le trame di Beautiful a breve si tingeranno anche di noir con l’entrata in scena di Sheila che porterà non pochi guai ad alcuni personaggi, in primis a Quinn. Infatti la donna dovrà affrontare la presa di posizione di Sheila nonché ex moglie del marito Eric che farà del tutto per riprenderselo. Tra due teste calde ci sarà infatti molta suspense.

Ma torniamo alle puntate di questa settimana e scopriamo insieme che cosa accadrà alla Forrester Creations e alla Spectra Fascion.

Beautiful Anticipazioni dal 25 al 1° dicembre 2017

Brooke si risveglia vicino a Bill: lui ha di nuovo il ciondolo al collo, mentre lei ha al dito l’anello di fidanzamento. Nel frattempo, mentre Quinn offre a Katie un posto alla Forrester come aiuto segretaria. Ridge chiede a Brooke quali siano le sue intenzioni e la implora di perdonarlo, ma lei non intende cambiare idea.

Eric inconsapevole di tutte le minacce le propone di lavorare a fianco di Quinn. Ridge implora ancora Brooke di perdonarlo. Carter e il tenente Baker comunicano a Ridge e a Steffy che non possono intentare una causa contro la Spectra. Sarebbe meglio ottenere una confessione da parte di qualcuno interno all’azienda. Così Ridge e Steffy convocano R.J. e gli chiedono di parlare con Coco.

Intanto Sally annuncia al suo staff che non vuole più spiare e rubare i bozzetti alla concorrenza. Ridge e Steffy confidano ad R.J. che l’unico modo per vincere una causa contro la Spectra è una denuncia a Coco alla sorella. Il giovane decide di chiamarla ma quando Coco scopre che in seguito alla sua dichiarazione la sorella potrebbe andare in prigione, rimane basita.

R.J. cerca di convincere Coco a testimoniare a favore della Forrester. Nel frattempo Bill e Wyatt discutono sul motivo che ha causato la rottura tra Ridge e Brooke. Poi Bill promette a Ridge di voler andare a fondo alla questione per scoprire il suo segreto e svelarlo a tutti. Sally telefona a Thomas e gli promette che troverà un modo per farsi perdonare. Intanto, mentre R.J. annuncia che Coco ha accettato di testimoniare, Sally raggiunge la Forrester Creations e dichiara alla polizia che è pronta ad ammettere la sua colpa.