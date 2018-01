Beautiful trame americane: Ridge scopre il segreto di Bill

L’inizio anno nella soap Beautiful è stato davvero molto emozionante e ricco di colpi di scena: le puntate americane stanno girando tutte sulle storie Bill, Brooke e Ridge e Bill, Steffy e Liam.

Infatti Ridge è riuscito a riconquistare la sua Logan dopo molto tempo e sta aspettando con ansia che Bill dia il suo consenso al divorzio. L’uomo vuole assicurarsi che non ci siano ostacoli e comincerà ad essere più presente nella vita di Bill: ed è qui che scoprirà che Spencer nasconde un segreto: è ancora innamorato di Steffy, sua figlia che ora è sposata con Liam. I suoi sentimenti non si sono mai spenti del tutto e ora sono tornati a galla.

Ridge ovviamente non sarà contento di ciò e coverà ancora più rabbia per il suo eterno rivale. Dall’altra parte c’è Brooke al settimo cielo perché a breve sposerà l’uomo che ha sempre amato: a questo punto manda via Thorne da casa. I due si erano molto avvicinati e c’era stato anche un bacio. Brooke lo aveva ospitato a casa sua ma converrà che dovrà mandarlo via anche per rispetto al suo futuro marito.

Ridge rabbioso con Bill: scoprirà la verità su lui e Steffy

Come detto prima Ridge scoprirà i sentimenti che l’editore prova ancora per sua figlia e la reazione non sarà molto bella. Non può accettare che Bill prima ha conquistato la sua futura moglie e che ora potrebbe mettere le mani su sua figlia che, oltre tutto è sposato con il figlio dello stesso.

E ovviamente non scoprirà l’altro tremendo segreto: ovvero che Steffy è incinta ma non sa chi sia il vero padre. Infatti la donna si è lasciata andare con Bill, in un momento di sconforto e ora non sa di chi sia il figlio che ha in grembo. Come la prenderà Ridge? Per scoprirlo non ci rimane che seguire la soap.