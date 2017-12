In questi giorni in Italia la soap Beautiful è in vacanza per le festività natalizie ma in America le puntate stanno andando avanti e con esse anche le storie di alcuni personaggi della soap che diventeranno i veri protagonisti. Parliamo di un personaggio che non è mai stato calcato tra le scene: Thorne Forrester infatti, il fratello minore di Ridge non è mai stato al centro di vere storie all’interno della soap.

Come ben saprete il personaggio di Thorne Forrester non verrà più impersonato da Winsor Harmon, ma dal bellissimo Ingo Rademarcher. L’uomo tornerà nella soap, dopo essere stato per molto tempo a Parigi, e darà un bel po’ di filo da torcere al fratello Ridge. Appena rientrato da Parigi, Thorne si dimostrerà molto interessato a Brooke e ciò Ridge non potrà tollerarlo.

Beautiful trame americane Thorne contro Ridge

Thorne non solo avrà in mente di riconquistare la sua ex moglie, ma vorrà anche un ruolo di prestigio all’interno dell’azienda di moda, visto che è stato sempre messo all’angolo dal fratello maggiore.

La storia di riconquista dell’uomo però avrà le sue difficoltà: infatti la donna lo allontanerà da casa perché ancora innamorata di Ridge per il quale ha lasciato nuovamente Bill. A questo punto Thorne non demorderà e proverà a conquistare Katie che ora sta con Wyatt. Dovremo aspettarci nuovi triangoli sentimentali.

Nel frattempo ci saranno anche altri contrasti: tra Bill e Ridge infatti ci saranno nuovi scontri a causa della gelosia che entrambi provano per Brooke. Inizialmente Ridge sembrerà arrendersi e lasciare Brooke a Bill ma ciò sarà solo una strategia: infatti l’uomo scoprirà che Bill si è innamorato di nuovo della figlia Steffy, la quale è in attesa di un bambino e, gioco della sorte, non sarà se il figlio sia di Liam o di Bill. Che cosa farà a questo punto Ridge? Farà una dichiarazione pubblica?