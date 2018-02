Beautiful trame settimanali dal 17 al 23 febbraio 2018

Le anticipazioni settimanali della soap Beautiful saranno molto interessanti: al centro delle storie ci saranno Maya, Rick e Nicole: quest’ultima dopo aver saputo che molto probabilmente non potrà più avere figli vorrebbe prendersi cura di Lizzy la bimba che aveva affidato alla sorella e al cognato. Il dilemma di Nicole sarà molto accentuato questa settimana. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella prossima settimana.

Beautiful anticipazioni settimanali dal 17 al 23 febbraio 2018

Rick e Maya sono molto preoccupati per l’atteggiamento di Nicole: non firmare i documenti per l’adozione significherebbe non ufficializzare la loro genitorialità. Zende, da parte sua, cerca di convincere sua moglie a farlo ma Nicole, dal canto suo, ha paura di non poter diventare più mamma e vorrebbe Lizzy. Nel frattempo Sally e Thomas sono sempre più innamorati e hanno ottimi propositi per il futuro della Spectra.

Eric riconoscente a Katie per aver contribuito a salvare la vita a sua moglie le offre di tornare a lavorare alla Forrester. Pam sgrida Charlie per essersi fatto scappare una battuta inopportuna su Ridge e Quinn. Steffy e Liam si concedono una giornata rilassante alla spa. Quinn regala a Ridge una bottiglia di tequila per suggellare la loro ritrovata amicizia.

Wyatt propone a Katie un’idea brillante per il suo nuovo incarico lavorativo. Sheila va a trovare Eric preoccupata per il suo rapporto con Quinn. Uscendo dalla villa dei Forrester Sheila si imbatte proprio in Quinn. Le due iniziano a litigare e Sheila perde la testa arrivando a minacciare la donna.

Katie mostra a Steffy il suo nuovo progetto per rilanciare la Forrester dopo le disavventure con la Spectra. Nicole è alle prese con la firma del documento di adozione che sancirà il suo definitivo distacco da Lizzy. Julius la esorta a non firmare e a tenere la bambina.

Sembra che alla Forrester ci sia un nuovo avvicinamento: si tratta di Katie e Wyatt. Ma per questo dovremo aspettare ancora un po’.