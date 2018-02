Una vita va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14:10. La soap ha molto successo per via delle sue trame intrigate e molto suggestive. Infatti la telenovela ben presto si tingerà di mistero. Scopriamo insieme che cosa accadrà la prossima settimana.

Una vita trame settimanali dal 19 al 23 febbraio 2018

Le guardie arrestano Julio mentre Mauro viene trasportato all’ospedale. Teresa resta al suo capezzale e promette che passerà con lui il resto della vita. Paciencia riceve una lettera da sua sorella Gliceria: la donna gravemente malata è stata lasciata dal marito ed è preoccupata per la sorte del figlio.

Gliceria spedisce dei soldi a Paciencia per permetterle di andare da lei a Cuba. Nel frattempo Celia confessa a Felipe che ha pensato solo a Tano e mai a lui. Dopodiché raggiunge Teresa in ospedale.

Teresa ha ormai capito di essere ancora innamorata di Mauro e non si allontana dal suo capezzale. Servante dapprima cerca di imporle di non andare per poi scegliere di accompagnarlo e rinunciare alla portineria. Elvira cerca di far sciogliere un po’ Simon che persiste nel suo atteggiamento glaciale. Huertas continua a far pressioni su Felipe, ma lui le dice che è meglio mettere fine alla loro storia.

Nel frattempo Celia dice a Trini di non reggere più la situazione e le chiede di licenziare la domestica. Cayetana fa ritorno a Calle Acacias sporca e spettinata. A casa sua si presentano Ursula e alcuni membri della giunta del Patronato per una riunione di cui Teresa si è completamente dimenticata.

Elvira confessa che un uomo la turba e la confonde perché non riesce a capire cosa pensa veramente. Maria Luisa la spinge a scoprire cosa nasconde visto che sembra molto interessato a lui.

Prossimamente le trame della soap si arricchiranno di nuovi personaggi che daranno vita ad altre storie e ad altri scenari sconvolgenti: non ci resta che seguire la soap per vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi.