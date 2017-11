Beautiful trame tv dal 6 al 10 novembre 2017

Beautiful anticipazioni tv dal 6 al 10 novembre 2017. Brooke e Ridge annullano il loro matrimonio ed Eric vuole spiegazioni: che abbia capito qualcosa?

Eric chiede con una certa insistenza a Ridge e a Brooke il perché hanno annullato il loro matrimonio. Ma nessuno sa dare una risposta. Tornata a casa Quinn trova ad aspettarla Katie, mentre Ridge prega Brooke di perdonarlo e le chiede in ginocchio di sposarlo. Brooke e Ridge dicono a R.J. che non si sono sposati senza dirgli la verità si come stanno le cose.

Katie fa capire a Quinn che potrebbe dire a Eric del suo flirt con Ridge. Quest’ultima disperata fa di tutto per convincerla a non farlo. Alla Forrester Steffy racconta felice la sua luna di miele con Liam. Intanto Zende ha paura che R.J. abbia una cotta per Coco così come Thomas per Sally.

Nel frattempo Shirley consegna a Coco una spilla che nasconde una telecamera. Più tardi R.J. mostra alla donna l’ultimo bozzetto di Ridge. Mentre in azienda tutti si domandano perché Brooke e Ridge non si sono sposati, Zende è in ansia per il coinvolgimento di R.J. e Thomas con gli Spectra, convinta che si sono sempre approfittati dei Forrester.

Nel frattempo Shirley e Saul fanno una copia dell’ultimo bozzetto di Ridge. Shirley convince Sally che la cosa migliore sia lasciare Thomas. Così la ragazza invita il giovane a pranzo e mette fine alla loro storia. Ma lui si oppone assicurandola che non la lascerà andare via tanto facilmente.