Belen Rodriguez incanta in topless ma abusa del fotoritocco

Noi non lo sappiamo con certezza, ma ad Ibiza quest’anno evidentemente fa troppo caldo: la bella Belen Rodriguez, che in territorio ispanico sta passando le vacanze da oltre un mese, infatti non riesce a sopportare neppure di avere addosso il costume, e gli ultimi scatti che ha condiviso sui social sono addirittura in topless.

Una piscina dall’acqua limpida, le palme e il cielo azzurro: la foto condivisa da Belen Rodriguez sul suo seguitissimo profilo instagram è un inno all’estate. La showgirl, immersa nell’acqua solo con le gambe, ha esibito un topless assolutamente mozzafiato, accompagnato dalla parte sotto del bikini a perizoma.

La showgirl argentina ha poi caricato una mini-clip in cui, sempre in costume da bagno, gioca a fare delle mega bolle di sapone nel giardino del residence in cui sta alloggiando. Il video con sottofondo musicale ipnotizza i follower, il cui sguardo si perde tra le curve scolpite della bella argentina.

Tra i suoi sei milioni di fans sui social serpeggia però anche il dubbio che in più di uno scatto la showgirl abbia usato il fotoritocco, e male.

Ha cominciato con una foto di lei stesa su una sdraio dove però il seno sinistro è completamente sparito, in un altro caso invece è in topless ma seduta di spalle in piscina, con un sedere troppo perfetto , gambe quasi inesistenti e i piedi troppo allungati. In un altro caso ancora è in topless ma guarda l’obbiettivo, coprendosi il seno con le braccia, ma sembra non esserci traccia di un capezzolo.

Lei, come di consueto, non si cura affatto delle critiche e continua a rilassarsi in attesa che la raggiunga anche il pilota del suo cuore, che sta vivendo un pessimo momento professionale.

Bellissima e dal fascino irresistibile, Belen Rodriguez sta vivendo comunque un’estate all’insegna del divertimento e del relax, in compagnia delle persone più importanti della sua vita, come l’adorato figlio Santiago.