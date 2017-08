Colesterolo alto, che cosa fare per abbassarlo? Quale dieta seguire?

Che cosa dobbiamo fare per cercare di abbassare il colesterolo alto? E che cosa dobbiamo mangiare?

Nella società dell’abbondanza, uno dei problemi principali, almeno per gli occidentali, è in generale mangiare di meno. Ma, più specificamente, è quello di diminuire l’assunzione di grassi e quindi abbassare il più possibile i valori di colesterolo quando superano una certa soglia.

In verità non è un’operazione difficile, dal momento che i valori del colesterolo si alzano soprattutto a causa di un’alimentazione sbagliata, magari unita al fatto che facciamo scarso movimento.

Ecco che allora cominciamo a preoccuparci, e tendiamo a controllare il nostro sangue con analisi più frequenti.

Il problema del colesterolo alto, naturalmente, esiste nel nostro Paese, ma in misura minore rispetto ad esempio agli Stati Uniti, dove è noto che l’apporto di grassi nell’alimentazione quotidiana è semplicemente abnorme. Lì di solito mangiano di più e peggio. Tuttavia l’ipercolesterolemia può dipendere anche da altre cause e concause, come determinate patologie o da fattori ereditari.

Come noto, le lipoproteine ad alta densità, dette anche HDL o colesterolo buono, puliscono il sangue dal colesterolo e lo riversano nel fegato. Invece le lipoproteine a bassa densità, vale a dire le LDL o colesterolo cattivo, lo riversano direttamente nei tessuti. Se le LDL trasportano troppo colesterolo, tendono a riversarne parti consistenti anche sulle pareti dei vasi sanguigni.

Questo vuol dire irrigidimento e restringimento dei vasi; quindi, potenzialmente, attacchi cardiaci e ictus. Per cercare di combattere tutto questo, si consiglia caldamente una dieta equilibrata e il più possibile sana, come quella tipicamente mediterranea. In caso di ipercolesterolemia, fra gli alimenti consigliati ci sono quelli ricchi di Omega3 e Omega6, che si trovano nel pesce bianco e azzurro, nelle verdure a foglia larga, negli oli vegetali, nella frutta secca. Particolarmente consigliato è l’olio d’oliva.

Utili sono poi pane, pasta integrale e riso, passati di verdura e minestre. Il latte scremato e i formaggi magri vanno parimenti bene. Per quello che riguarda la carne, bisogna rivolgersi a coniglio, vitello, tacchino e pollo. Il bianco d’uovo non contiene grassi. Poi, naturalmente, in generale vanno bene ortaggi, fritta e verdure con contenuti di zuccheri non eccessivi. Da ultimo, è sempre bene bere almeno un paio di litri di acqua al giorno.

Particolarmente sconsigliati sono: strutto, burro, lardo, panna, latte intero, formaggi grassi, pesci grassi, molluschi, crostacei, carni grasse, pecora, oca, anatra, salsicce di maiale, pancetta e quant’altro. E non dimentichiamo di fare tanto movimento fisico: è fondamentale.