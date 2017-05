Ben Stiller, il divorzio arriva dopo 18 anni d’amore

Nel bene e nel male: il loro matrimonio sembrava poter resistere a tutto, ai momenti duri in cui la carriera sembrava non decollare, ed in quelli più felici, all’apice del successo e della fama mondiale, ma purtroppo anche per loro qualcosa è andato storto e il loro amore è giunto al capolinea.

Dopo 18 anni insieme, Ben Stiller e Christine Taylor si dicono addio: scoppia così un’altra storica coppia di Hollywood, una che ben poco spazio aveva lasciato al gossip e alle malelingue.

“Con enorme amore e altrettanto rispetto, e i 18 anni che abbiamo trascorso assieme come coppia, abbiamo preso la decisione di separarci”, hanno annunciato congiuntamente in un comunicato stampa.

Un messaggio in cui non c’è spazio per odi e risentimenti: “La nostra priorità rimarrà comunque la cura dei nostri figli. Chiediamo gentilmente che i media rispettino la nostra privacy in questo momento”, si legge ancora nel loro comunicato congiunto.

I due attori hanno due figli Ella Olivia, 15 anni e Quinlin Dempsey, 12.

La coppia si è conosciuta sul set di un programma tv mai andato in onda e nel 2000 si è unita in matrimonio alle Hawaii. Christine Taylor, 45 anni, è apparsa in diversi film di Stiller (54 anni), tra cui Dodgeball: A True Underdog Story , Tropic Thunder , Zoolander e Zoolander 2.

Nessun rancore, dunque tra i due attori, anche se, per il momento, restano top secret i motivi che li hanno portati alla decisione di separarsi.

Insieme avevano affrontato momenti anche difficilissimi, come la malattia che aveva colpito lui due anni fa: “Ho sconfitto il male e sono stato fortunato. Ho avuto una moglie fantastica al mio fianco e fortunatamente il cancro era stato diagnosticato molto presto”, aveva dichiarato l’attore.