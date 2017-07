Beyoncé, sono stati resi pubblici i nomi dei suoi gemellini

Un momento di grande gioia per la cantante Beyoncè: da pochi giorni è infatti diventata mamma di due gemelli, che le arricchiranno ulteriormente una vita già piena di gioia e di soddisfazioni.

I piccoli – un maschio e una femmina – sono nati il 12 giugno e secondo TMZ si chiamerebbero Rumi e Sir. I due neo genitori avrebbero appena riempito tutte le scartoffie legali per assicurarsi i diritti su questi due nomi, proprio come fecero nel 2012 con Blue Ivy.

Nomi non comuni, che hanno già scatenato le ironie del web. Su Twitter fan e non si sono scatenati, anche se Rumi, in realtà, non è poi così strano. La prima a sceglierlo per la figlia era stata la modella Josie Maran, nel 2006. Più insolito Sir, forse un omaggio all’artista hip hop Sir The Baptist molto apprezzato da Jay-Z?

Eppure non è tutta rose e fiori la vita di questa neo mamma: la cantante è infatti da molti mesi in crisi col marito, che ha tra l’altro confessato di averla tradita.

Lo scorso anno Beyoncé così sfogava tutta la sua rabbia contro il marito: “Chi c… credi che sia? Non hai sposato una str… qualunque/ Sono un drago che alita fuoco e fiamme/ So che stai mentendo… perderai tua moglie”, cantava.

All’indomani della nascita dei loro due gemellini è però lui a farle una dedica in musica chiedendole perdono.

Nei 10 i brani del suo nuovo disco, intitolato “4:44”, l’artista newyorkese ammette il tradimento nei confronti della moglie Beyoncè. Jay-z riconosce di essere stato un donnaiolo. “Sono stato un donnaiolo. Faccio schifo in amore, penso di dover ricominciare da capo”, recita il testo di una canzone.

Non mancano, poi, le dediche ai figli: tenere parole per la primogenita Blue Ivy e un particolare ringraziamento ai due gemelli nati da poco. “La loro nascita mi ha fatto mettere la testa a posto. E se i miei figli venissero a sapere, non ho idea di cosa farei. Se non mi dovessero più guardare allo stesso modo forse morirei per la vergogna”, dice Jay.

Nell’album c’è persino lei, Becky. Un nome che per Beyoncé un anno fa rappresentava la donna (o le donne) con cui il marito l’aveva tradita. «Lasciami solo Becky», canta ora Jay-Z. «Un uomo che non si prende cura della sua famiglia, non può essere ricco».