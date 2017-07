Grande Fratello Vip, ci saranno amati protagonisti di Uomini e Donne

Per la gioia dei tanti fans che è riuscito a conquistare con una sola edizione all’attivo, almeno in Italia, il Grande Fratello Vip tornerà anche nel palinsesto autunnale, e quindi già da ora si sprecano, sul web, le indiscrezioni su chi saranno i partecipanti al reality.

Un cast ancora tutto in divenire, naturalmente, mancando ancora diverso tempo, ma con alcune conferme che comunque vanno prese con le pinze.

Le gossip news su Uomini e donne rivelano ad esempio che Tara Gabrieletto sarebbe stata scelta come prossima concorrente del reality show targato Mediaset che ritornerà in onda dal prossimo settembre in prime time sulla rete ammiraglia.

Con la presenza di Tara nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2017 i fan rivedrebbero anche Cristian Galella, che sicuramente sarà presente tutte le settimane in studio con Ilary Blasi e Alfonso Signorini per commentare le avventure di sua moglie all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nei giorni scorsi, in seguito al caos che ha travolto l’ex tronista Claudio Sona, l’autorevole e ben informato giornalista Alberto Dandolo di Dagospia aveva invece informato che l’amato protagonista del primo trono gay di Uomini e Donne non avrebbe messo più piede in uno studio televisivo. E in queste ore sempre Dandolo conferma l’esclusione di Claudio Sona come concorrente al Grande Fratello Vip di cui si vociferava da tempo la sua partecipazione.

Sembra confermata la futura presenza di Laura Cremaschi, la famosa Bonas del programma “Avanti un Altro” sperando che con il tempo non possa cambiare idea anche lei come successo con le sorelle Buccino Cristina e Maria Teresa. I nomi delle due belle showgirl erano stati dati per certi prima che due giorni fa annunciassero la loro ritirata senza però darne una legittima spiegazione.

Sicuramente le telecamere della casa del Grande Fratello Vip 2017 non dovrebbero infastidire la bella bergamasca che ha sempre amato stare davanti l’obiettivo come testimoniano le sue foto su Instagram.

Secondo altre indiscrezioni che circolano sul web, tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero esserci anche Cicciolina e il figlio Ludwing, Carmen Di Pietro, Aida Yespica, Sergio Muniz, il pilota nonché nuovo fidanzato di Laura Torrisi, Luca Betti e Niccolò Ferrari.