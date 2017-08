Bobo Vieri conquista la terza velina: ad Ibiza con Costanza Caracciolo

Solo qualche giorno fa Bobo Vieri era stato al centro del gossip per aver messo qualche like di troppo alle foto di Anna Tatangelo: i malpensanti avevano subito supposto che la cantante, in crisi con lo storico compagno Gigi D’Alessio, potesse averlo tradito proprio con l’ex calciatore.

Ma a quanto pare, oltre ad esprimere l’apprezzamento per la bellezza della Tatangelo, non c’è nulla di più, se non altro perché Vieri ha la testa altrove, e starebbe intessendo una liaison d’amore con un’altra bellissima del mondo dello showbiz italiano.

A dare la notizia è Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram: « L’ex calciatore con l’ex velina. Mentre scrivo: lei è comodamente seduta sulle gambe di lui al Lio, a #Ibiza, le loro mani si stringono, ma quando lei si accorge dell’amico poco furbo che fa il video, gira il musetto nervosa. Troppo tardi… (una mano amica mi ha già girato il tutto e svelato l’arcano segreto evviva l’amore)».

Dalla “isla magica” di Ibiza spuntano quindi Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex calciatore e l’ex velina bionda escono allo scoperto durante la festa di compleanno dell’amico Davide Lippi, figlio dell’ex ct Marcello.

Secondo i ben informati, il corteggiamento di lui sarebbe iniziato circa un mese fa, a Milano Marittima, ora i due si trovano ad Ibiza per passare le vacanze insieme (motivo per cui Bobo è assente dalla sua Formentera), dove però pare tornerà a breve.

I due erano stati avvistati insieme a fine luglio al Bobo Summer Camp, l’evento benefico di footvolley organizzato dall’ex calciatore sulle spiagge di Cervia, e anche lì non era passato inosservato il loro feeling.

Per Bobo Vieri Costanza è la terza velina di Striscia da annoverare tra le sue conquiste dopo Elisabetta Canalis e Melissa Satta.