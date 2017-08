Gemma Galgani, finito l’amore con Marco Firpo

In realtà la notizia era nell’aria già da diversi giorni, dato che lei è sempre stata molto attiva e prodiga di dettagli sui social, e ultimamente erano spariti tutti i riferimenti alla sua dolce metà: per la gioia di quanti si dispiacevano al pensiero di non rivederla nella nuova edizione di Uomini e Donne e con sonno dispiacere di chi si era convinto che finalmente sarebbe scomparsa dagli schermi, Gemma Galgani pare sia tornata single.

La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne degli ultimi anni aveva lasciato, a giugno, la trasmissione assieme a Marco Firpo, cavaliere con cui aveva riscoperto amore e passione.

Ma a quanto pare la loro liaison è durata meno di un’estate, e non è riuscita a reggere al quotidiano.

E certamente non era cominciata nel migliore dei modi la loro storia: Marco fin dal primo istante aveva declinato le avance della signora torinese, dicendo di non essere interessato a null’altro che ad una bella amicizia.

Ma Gemma aveva messo in atto un corteggiamento tanto serrato da farlo cedere e tutto sembrava essersi messo per il verso giusto: tra passeggiate e paparazzate, i piccioncini sembravano innamoratissimi.

Ma ora è la stessa Gemma a confermare il gossip che imperava da giorni: Panorama.it ha intercettato la Galgani alla presentazione di una rivista letteraria tenutasi a Torino e le ha chiesto lumi.

Quando, nello specifico, le è stato chiesto se con il suo compagno procedesse tutto bene, lei ha replicato evasiva: “Ora penso un po’ a me e mi concedo qualche giorno di vacanza”.

Del resto l’ultimo tenero bacio tra i due è comparso sul profilo Instagram della dama del ‘Trono Over‘ di ‘Uomini e Donne’ in data 9 luglio. Inoltre, Marco e Gemma sono stati visti in giro per l’Italia, mentre facevano vacanze separate.

Alla domanda sulla ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne – si parte il 29 agosto con il Trono gay e il Trono classico, a seguire quello over – la Galgani ha risposto in modo molto evasivo: “Non so se ci sarò a settembre, dipende tutto dalla redazione…”.

Rivedremo Gemma durante le nuove puntate? Lo scopriremo tra una manciata di giorni.