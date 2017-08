Bobo Vieri è sempre più preso dall’ex velina Costanza

Non c’è due senza tre, e nel caso di Bobo Vieri mai detto fu più azzeccato: dopo aver vissuto due storie, anche belle ed importanti, con due ex veline, l’ex calciatore ha ritrovato l’amore ed anche questa volta a far battere il suo cuore è una delle bellissime ragazze che hanno ballato sul bancone di Striscia La Notizia.

Dopo essere stato innamorato di Elisabetta Canalis e di Melissa Satta, ora Vieri è stato beccato più volte accanto a Costanza Caracciolo, e i soliti ben informati sono pronti a giurare che Botto sia ben “cotto”.

“Spy” proprio in queste ore ha pubblicato le immagini delle loro inseparabili vacanze: dalla prima sera in discoteca alla fuga d’amore da Ibiza alla Sardegna a bordo di un aereo privato.

“La coppia dell’estate” sarebbe nata a Milano Marittima, località in cui Bobo Vieri è di casa e dove quest’anno ha organizzato la sua Bobo Summer Cup, una competizione di beach soccer alla quale hanno partecipato tanti amici e campioni del mondo del calcio. Proprio lì Bobo e Costanza avrebbero iniziato la loro lunga estate insieme, proseguita dopo alle Baleari.

“Dopo un lungo corteggiamento, durato un mesetto, è sbocciato un nuovo flirt in questa estate piena di colpi di scena. Quello che ho scritto non può essere smentito (avrei altre milioni di info, mi fermo qui). I due stanno trascorrendo le vacanze negli appartamenti Ikebana, sempre a Ibiza, per questo Bobo manca dalla sua Formentera ma arriverà a breve, prestissimo. Il flirt è nato, per dover di cronaca, a Milano Marittima. Ma è sbocciato alle Baleari. Qui i tramonti fanno cose pazzesche”, ha raccontato il solito ben informato Gabriele Parpiglia.

La neo coppia si trova ora in vacanza in Costa Smeralda: entrambi solitamente molto social, stupisce che ancora nessuna ‘prova’ sia apparsa sui rispettivi profili.

Ricordiamo che Bobo ha da poco chiuso la relazione con la modella 26enne Jazzma Kendrick, mentre la Caracciolo è rimasta a lungo single dopo la rottura con l’attore Primo Reggiani che ha faticato a dimenticare.