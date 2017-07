Capri, sull’isola sbarcano Tiffany Trump e Katy Perry

L’estate è ormai nel pieno, con temperature altissime e la voglia di “poltrire” in spiaggia, meglio se in uno scenario tra i più idilliaci al mondo.

Se molti vip si dividono tra le isole caraibiche e quelle spagnole, sono tanti anche i personaggi che preferiscono la nostra italica Capri, con i suoi faraglioni e le sue spiagge da cartolina.

Anche quest’anno sull’isoletta partenopea sono già sbarcati in tanti, ma proprio in queste ore si segnala la presenza nientemeno che di Tiffany Trump e Katy Perry.

Tiffany, sorella meno nota di Ivanka Trump e figlia del presidente americano Donald Trump, è arrivata sull’isola a bordo di uno yacht lussuoso di circa 50 metri ormeggiato nel porto turistico, assieme alla madre, Marla Maples, seconda moglie del tycoon.

A tarda sera le due donne, insieme ad alcuni amici, hanno fatto la loro apparizione in Piazzetta dopo essere salite con la funicolare. Una veloce passeggiata prima di recarsi a cena in un ristorante del centro.

La celebre popstar americana Katy Perry si gode invece il sole e il mare dello Stivale in compagnia di un gruppo di amiche. Katy, dopo essere stata avvistata sulla Costiera amalfitana, è sbarcata con il suo lussuoso yacht a Capri dove non sono mancati balli scatenati.

Le ragazze si stanno proprio divertendo in Italia: in una Stories su Instagram, ecco Katy Perry sul sedile posteriore di un’auto di lusso insieme a due amiche mentre si dondola con loro al ritmo di “Voglio ballare con te”, l’ultimo singolo di Baby K feat. Andrés Dvicio.

In un secondo video, durante un giro serale di Capri, la cantante si imbatte in una piazzetta dove una piccola folla balla all’aperto al ritmo del brano di Jovanotti “L’ombelico del mondo”. Sul video appare la scritta in sovrimpressione: “They weren’t lying when they said italians do it better” (non dicono bugie quando affermano che gli italiani lo fanno meglio).