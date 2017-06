Caterina Balivo non lascia la Rai, anzi va in onda in versione estiva

Caterina Balivo non lascia la Rai, anzi va in onda in versione...

Visti i fermenti degli ultimi giorni, con una miriade di personaggi di punta di casa Rai pronti ad abbandonare la loro azienda nel caso passasse la riforma del tetto massimo dei loro stipendi, si sono fatti tanti nomi di artisti che avrebbero già deciso di emigrare verso lidi più remunerativi.

Mentre Bruno Vespa sottolinea di essere un giornalista, per scampare al tetto, mentre Fabio Fazio, quasi a volersi ripulire coscienza e faccia, sottolinea che le ha tentate tutte per trovare un accordo, il gossip aveva insinuato che anche Caterina Balivo fosse pronta a lasciare il suo programma di successo, per andare alla concorrenza.

Tutti i telespettatori sanno che la Balivo è in dolce attesa: la gravidanza della conduttrice sta, ormai, volgendo al termine e ben presto il piccolo Guido Alberto, suo primogenito, riceverà una sorellina.

La conduttrice ha dichiarato di voler tenere per sé la data prevista per la nascita dal momento che ritiene il parto un momento “tutto suo” da condividere solo con l’ostetrica e la ginecologa, ed anche questo ha contribuito ad alimentare i dubbi che forse a settembre non la ritroveremo al suo posto.

Addirittura qualcuno ha azzardato che la Balivo potrebbe abbandonare la conduzione di Detto Fatto ed approdare la domenica pomeriggio a “Quelli che il calcio”.

Per la gioia di tutti i suoi fans, nelle scorse ore lei stessa è intervenuta e in una Instagram Story ha riferito di essere già al lavoro per mettere in pratica alcune novità per la prossima stagione di Detto Fatto, di cui sarà nuovamente la presentatrice.

La conduttrice e ideatrice partenopea del programma, iniziato nel marzo 2013, nel video si trova a pranzo con una collaboratrice e discutono sui dettagli della prossima stagione: “Oggi parliamo del prossimo anno” dice la stessa Balivo, smentendo così tutte le indiscrezioni degli ultimi tempi.

Intanto in questi giorni è già tornata in tv con Detto Fatto Summer: dopo l’assenza forzata, causa Giro di Italia, Detto Fatto è tornato su Rai2 con la versione estiva ma sempre con tanta voglia di dare preziosi consigli al suo pubblico.

Tra le novità dell’edizione estiva di Detto Fatto c’è l’elezione delle Curvy top model 2017, un contest di moda dedicato alle modelle curvy in programma per giovedì 1 giugno. Una giuria composta da Enrico Silvestrin, Maura Soldati, Micaela Martinis, Francesco Zigliotto e Federico Moccia, decreterà la vincitrice del concorso che riceverà un contratto di lavoro per un’importante azienda di abbigliamento.