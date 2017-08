Ed alla fine l’attesa è finita: “Cattivissimo Me 3” è finalmente sbarcato nelle sale italiane.

Gru, Lucy, le loro adorabili bambine – Margo, Edith ed Agnes – e gli incorreggibili Minions tornano con nuove peripezie nel terzo capitolo dell’avventura animata di Illumination Entertainment, il quarto capitolo considerando il film Minions.

Il film arriva a sette anni di distanza da “Cattivissimo me”, che ha raccolto oltre 543 milioni di dollari al botteghino. Il sequel, nel 2013, oltre 971 milioni.

La vicenda stavolta ruota attorno alle rivalità di famiglia: Gru, che abbandonato il trascorso da cattivo trascorre una vita tranquilla con la moglie Lucy e le tre figlie adottate Margo, Edith e Agnes, scopre di avere un fratello di nome Dru, identico a lui in tutto e per tutto a parte che per la curiosa chioma bionda e per la totale inettitudine al crimine, accompagnata però da un’irresistibile inclinazione ad entrare comunque in azione.

Riuscirà Dru a far riscoprire al gemello redento il brivido dell’avventura (criminale), o sarà Gru a portare il fratello sulla retta via?

Il film, diretto Kyle Balda e Pierre Coffin, è attesissimo dai bimbi italiani anche per via del lungo battage pubblicitario che lo ha anticipato nei mesi scorsi al cinema e in tv, ed ha come voci italiane Max Giusti, Paolo Ruffini ed Arisa.

I Minions piacciono però anche ai grandi: un po’ come i loro cugini gialli, i Simpson, nel film ci sono un sacco di riferimenti culturali che fanno sorridere e riflettere anche il pubblico adulto.

Senza contare che i Minions amano la buona musica e nella colonna sonora ci sono successi di grande lavatura come Love me do dei Beatles, My generation degli Who, Break On Through dei Doors, You really got me dei Kinks.

Per “Minions 2” invece, bisognerà attendere ancora un po’: il secondo spin-off della saga animata è previsto al cinema per il 27 agosto 2020.