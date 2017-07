Charlie Gard, il Bambin Gesù lo vuole a Roma: perché?

La mamma di Charlie Gard, vorrebbe portare il figlio a Roma: al Bambin Gesù reclamano il piccolo, ma perché?

Da qualsiasi ottica la si veda, questa è una questione davvero tristissima. Una di quelle questioni che lacerano dentro.

Il Bambin Gesù vorrebbe portare Charlie a Roma, ma perché? Che tipo di cure e di assistenza medica in più potrebbe ricevere il povero Charlie dai medici italiani, posto che quelli inglesi hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile?

Perché al Bambin Gesù non dicono anche la ragione per la quale vorrebbero che il bambino fosse spostato a Roma?

Per offrirgli altre cure che non esistono? Per offrirgli un’assistenza migliore che probabilmente non esiste? Per evitare che sia staccata la spina? Forse la ragione è proprio questa: i medici italiani potrebbero decidere di non staccare la spina, così come indicato da diverse sentenze, compresa la Corte di Strasburgo, sulla linea indicata dai medici inglesi.

Il Presidente del nosocomio vaticano, Barbara Enoc, si è messa in contatto con i medici dell’ospedale inglese dove è ricoverato il bimbo: “Ho chiesto se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie presso il nostro ospedale. Sappiamo che il caso è disperato e che, a quanto risulta, non vi sono terapie efficaci”.

Appunto, allora a che pro trasferirlo? Avrebbe allora molto più senso un ultimo viaggio della speranza, quello previsto in America, dove comunque qualcuno dice che c’è una cura, anche se la scienza medica nega questa circostanza.

Pure il Ministro degli Esteri Alfano si è mobilitato contattando il collega inglese Boris Johnson.

Ma, come prevedibile, a fronte di tanti pronunciamenti dei giudici, Johnson ha opposto motivazioni di tipo legale.

Lo stesso Johnson esprime gratitudine e apprezzamento per l’offerta italiana.

Ma l’amore dei genitori non può essere espresso meglio a Roma, piuttosto che a Londra.

E non vorremmo che l’amore dei genitori diventasse un atto di egoismo, poiché il bambino tende a peggiorare e probabilmente a soffrire sempre più.

L’amore unilaterale, che non tiene conto della cosa migliore per l’altro, non esiste. Non si chiama più amore.

Lo sappiamo, il figlio non è nostro, e quindi tendiamo a ragionare in maniera più distaccata.

Ma anche nelle situazioni più disperate, più difficili, il vero atto d’amore è tenere conto della cosa migliore per l’altro, non la cosa migliore per noi stessi.

Questa è probabilmente la sintesi dell’intera vicenda del piccolo Charlie Gard, che, mentre noi scriviamo e parliamo, peggiora e sta soffrendo. E probabilmente lo farà sempre di più.