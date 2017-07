Roberto Brunetti, Er Patata arrestato per detenzione di droga

Una carriera che negli ultimi anni non ha certo avuto grandi picchi, ma dal cinema a ridursi ad essere arrestati ce ne passa, ed il baratro in cui l’attore è sprofondato è bello profondo, abbandonato da tutti coloro che negli anni d’oro si professavano suoi grandi amici.

L’attore Roberto Brunetti, meglio conosciuto come “Er Patata”, nelle scorse ore è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a Roma.

Nello specifico, l’attore è stato fermato in strada mentre acquistava una dose di cocaina; dopo l’arresto i militari hanno effettuato una perquisizione nella casa dell’artista dove hanno trovato un chilo di hashish e altrettanta marijuana.

Dopo la convalida dell’arresto, tenutasi mercoledì mattina davanti al giudice monocratico di Roma, il magistrato ha accolto la richiesta del pm, disponendo per il 50enne Brunetti gli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Purtroppo per lui, questa non è neppure la prima volta: già in passato l’attore era stato fermato e in suo possesso erano stati trovati 100 grammi di hashish, nascosti sotto la sella del suo motorino.

Nel suo passato anche risse in pubblico: alla sagra della Taverna di Avigliano Umbro, ad esempio, i carabinieri lo fermarono con una grossa panca tra le mani e una cinta mentre inveiva contro un cuoco, che riportò la frattura del setto nasale, un ragazzo di 17 anni, all’ospedale per trauma cranico, e una donna di 40 anni, che riportò lo slogamento di un polso.

Classe 1967, romano, deve la sua celebrità soprattutto grazie alla partecipazione ad alcune commedie di grande successo a fine anni novanta, come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti (dove si presentava col suo soprannome), ma ha anche preso parte a pellicole più impegnate come Fatti della banda della Magliana e Romanzo criminale, entrambe del 2005 ed entrambe ispirate alle vicende della banda della Magliana. Dal 2012, anno in cui uscì nelle sale Il rosso e il blu, non è più apparso sul grande schermo.

E’ stato legato sentimentalmente per sedici anni alla collega Monica Scattini.