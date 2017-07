Coldplay incantano Milano anche per la seconda tappa sold out

Le attese erano altissime, e non sono state certamente disattese: anche la seconda data sold out dei Coldplay a San Siro è stata una festa incredibile, due ore di canzoni, colori, corse, coriandoli, luci, fiamme, fuochi d’artificio e cori, quanto di più vicino ad un sogno in technicolor si possa vedere su un palco.

Del resto i 60 mila spettatori del concerto dei Coldplay hanno potuto apprezzare non soltanto la band britannica, ma anche molto altro, dal violinista Davide Rossi, alla proposta di matrimonio durante ‘Fix You’ ai figli di Chris Martin sul palco.

Per lo show, i Coldplay hanno allestito un grande palco con tre maxischermi su sfondo colorato e a tutti gli spettatori è stato distribuito un braccialetto elettronico, per contribuire alle coreografie luminose della serata.

L’atmosfera è stata caldissima dal primo all’ultimo minuto allo stadio Meazza e il pubblico non ha mai smesso di intonare i suoi brani preferiti.

Il gruppo britannico ha persino onorato il Bel Paese ricordando due grandi artisti, la Callas e Puccini, riuscendo in un’operazioni musicale di altissimo profilo.

A metà concerto Chris Martin, Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria) hanno incantato e sorpreso il pubblico interpretando in anteprima mondiale il nuovo single Miracles. Il brano fa parte del nuovo Ep Kaleidoscope che uscirà il prossimo 14 luglio.

Per i più romantici, un momento smielato che ha commosso in tanti: mentre la suadente voce di Chris Martin intonava la mitica e romantica Fix You c’era chi tra il pubblico dell’ultima tappa del concerto di San Siro dei Coldplay ha pensato bene di inginocchiarsi e chiedere in sposa la sua amata fidanzata. Lui, super emozionato, stringe tra le mani il cofanetto che contiene l’anello, lei si commuove subito e con le mani asciuga le lacrime di gioia.

Lo scatto è stato ricondiviso dalla pagina ufficiale dei Coldpaly in Italia che ha così voluto fare gli auguri ai ragazzi: “La foto parla da sola! Succede tutto durante Fix You! Auguri”. I

l post in pochi minuti ha fatto il giro del web diventando letteralmente virale: ha raccolto più di 60 mila like e 2500 commenti.