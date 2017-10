La Black List della Coldiretti e i cibi pericolosi

Fa paura solo dal nome ma è in realtà un ottimo riferimento per comprendere quali possono essere le preoccupazioni, riguardante la nostra salute, per tanti cibi ed alimenti che arrivano dall’estero, la Coldiretti ha stilato una lista che contiene i 14 alimenti che potenzialmente sono pericolosi per la salute, ma cominciamo a dare uno sguardo a questa lista partendo proprio dal suo nome.

E’ definita “Black List” ovvero la lista nera, perché al suo interno sono presenti tutti i cibi attualmente pericolosi per la salute.

La Coldiretti conferma la black list degli alimenti pericolosi segnalando in una lista ufficiale ben 14 cibi basati sull’allerta rischi alimentari del 2016, i cibi pericolosi contengono sostanze come additivi, coloranti, microtossine e metalli pesanti.

Non possiamo certo fare di tutta l’erba un fascio, come si è soliti dire, ma non si può neanche leggere la lista e restare un attimino perplessi quando ad esempio troviamo la carne di pollo dei Paesi Bassi che sarebbe a rischio contaminazione microbiologica.

Sempre della lista fanno parte i fichi secchi della Turchia e a loro si uniscono le nocciole sempre dalla Turchia e gli arachidi dell’Iran, ma dalla Turchia la Coldiretti ci fa sapere che sono pericolosi anche i peperoncini che subiscono il trattamento dei pesticidi da parte dei coltivatori.

Ancora dalla Turchia troviamo le albicocche secche che potrebbero contenere solfiti in quantità superiore a quella consentita, la carne di pollo della Polonia, il peperoncino dell’India e la noce moscata dell’Indonesia.

Spostandoci completamente arriviamo negli Stati Uniti, i prodotti dietetici e gli integratori alimentari che arrivano dagli States non sono stati proprio autorizzati dall’UE, mentre andando in Cina troviamo gli arachidi cinesi che potrebbero contenere tossine pericolose in forti quantità e cancerogene.

Al primo posto della lista della Coldiretti, troviamo il pesce spagnolo ma solo di quello pescato nella parte dell’oceano, dove la presenza di metalli pesanti è molto alta.

Ecco il riassunto della tabella:

I CIBI PIU’ PERICOLOSI MOTIVAZIONE

Pesce dalla Spagna (96) metalli pesanti in eccesso (mercurio e cadmio)

Dietetici/integratori da USA (93) ingredienti e novel food non autorizzati

Arachidi dalla Cina (60) aflatossine oltre i limiti

Peperoni dalla Turchia (56) pesticidi oltre i limiti

Pistacchi dall’Iran (56) aflatossine oltre i limiti

Fichi secchi dalla Turchia (53) aflatossine oltre i limiti

Carni di pollo dalla Polonia (53) contaminazioni microbiologiche (salmonella)

Nocciole dalla Turchia (37) aflatossine oltre i limiti

Arachidi dagli USA (33) aflatossine oltre i limiti

Pistacchi dalla Turchia (32) aflatossine oltre i limiti

Peperoncino dall’India (31) aflatossine e salmonella oltre i limiti

Albicocche secche da Turchia (29) solfiti oltre i limiti

Noce moscata da Indonesia (25) aflatossine oltre i limiti, certificato sanitario carente

Carni di pollo dai Paesi Bassi (15) contaminazioni microbiologiche

