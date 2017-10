Giovanni Scialpi improvvisa separazione da Roberto

E’ stato praticamente un fulmine a ciel sereno per il cantante e artista Giovanni Scialpi, la separazione improvvisa dal suo attuale marito Roberto Blasi, diventando così anche il primo italiano non solo a sposarsi con un uomo ma anche a separarsi anche se, come ha lui stesso confermato, dovrebbe recarsi negli States (dove hanno celebrato il matrimonio) per mettere la parola fine alla loro unione legata da un sacramento al quale il cantante tiene molto.

Giovanni Scialpi, in arte “Scialpi”, ha ufficialmente confermato la sua separazione dall’attuale marito Roberto Blasi.

Un messaggio condiviso attraverso i social che sottolinea l’importanza di un sacramento come il matrimonio, ricordiamo che il cantante, idolo e sex symbol negli anni 80, è stato il primo artista italiano a sposare un uomo.

Scialpi e Blasi si sono sposati due anni fa negli Stati Uniti, oggi purtroppo arriva la separazione:

“Il matrimonio è un sacramento in cui credo ciecamente. E abbiamo lottato, io in primis, con l’anima e il sangue per poter ottenere questo diritto. Ora mi sembra svilito, e io sono svuotato di tutte quelle energie”

Queste le parole dell’artista attraverso il suo profilo social, ma ha parlato della rottura con Roberto Blasi anche al settimanale Chi, confermando che la coppia non è più “marito e marito” ma anche con una confessione un po’ amara:

“Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Siamo stati insieme sei anni e l’amore fino a un certo punto basta a se stesso, ma lui in sei anni non ha mai detto “grazie”, né mi ha mai chiesto “scusa”. Ad andare via da casa è stato Blasi, circa un mese fa”.

In realtà la notizia era già cominciata a circolare quando, proprio Roberto, aveva condiviso uno scatto con una didascalia alquanto sibillina: “Purtroppo non c’è più lo stesso sguardo. Perché accontentarsi di quello che è la normalità dopo aver raggiunto il massimo? Ed è per questo che le nostre strade prenderanno percorsi diversi”.

Sempre al settimanale Chi, ha voluto anche chiarire il momento della lite definitiva:

“Eravamo in macchina: io gli ho detto che non mi sentivo parte della famiglia, gli ho detto che lui di famiglia parlava solo sui giornali. Lui ha iniziato ad alterarsi, gli ho preso il cappellino e gliel’ho lanciato fuori dal finestrino, mai più mi sarei aspettato la reazione violenta che ha avuto. Dovrei andare in America per divorziare. ma non ci vado: lui è sparito, non mi parla, si comporta un po’ da vile, spero che un giorno sia lui a innamorarsi, se ne è capace, e a quel punto dovrà venire a chiedermi il divorzio”.