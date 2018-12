Condivide la foto del padre, il web sconcertato per la somiglianza

Condivide la foto del padre sui social e le persone sono senza parole, la somiglianza con un attore di Hollywood è impressionante.

Si dice che per ognuno di noi ci sia un sosia in qualche parte del mondo, ma spesso capita anche di trovarlo nel passato, come è accaduto ad un uomo che ha voluto condividere un ricordo “vintage” del padre.

Ha condiviso la foto del padre e sono immediatamente scattati i commenti, quella foto vintage del padre mostra un uomo praticamente identico all’attore Brad Pitt, almeno questo è il pensiero degli utenti internet.

L’utente di Reddit “jonjoshelvy” ha pubblicato l’immagine durante il fine settimana. Ben presto ha superato la categoria “mildy interesting“, difatti quell’immagine in bianco e nero ha fatto parlare una miriade di fan del cinema.

I baffi sono molto Brad in alcuni ruoli, la forma del viso e in generale l’aspetto è veramente molto simile a Brad Pitt, ma il figlio ammette però che il padre non era robusto come l’attore e lo paragona in qualche modo anche a Elijah Wood, il famoso “Frodo” de: Il Signore degli anelli.

I commenti sono stati tantissimi, soprattutto quelli femminili tra questi qualcuna ha esclamato: “Provo un po’ di invidia per tua madre“