Costantino Vitagliano, foto sensuale e viene criticato

In questi giorni torna agli onori della cronaca o meglio del gossip un ex tronista di uomini e donne amatissimo dal pubblico: stiamo parlando di Costantino Vitagliano.

Sempre presente sulla scena pubblica li ricordiamo come grande protagonista di Uomini e Donne dove si fece conoscere al grande pubblico ed ultimamente tra i vip presenti all’interno della casa del grande fratello.

Eccentrico e senza peli sulla lingua Costantino ha pubblicato l’altro giorno sul suo profilo Instagram una foto col buongiorno che ha lasciato di stucco i suoi fans.

Buongiorno…Dieci minuti e mi alzo 😄 #buongiornoatutti #svegliarsi #starttheday #wednesday #ready #costantino #siviveunavoltasola A post shared by Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano) on Jun 7, 2017 at 1:30am PDT

A causa di questa foto ritenuta troppo hot Costantino è stato fortemente criticato e tacciato di volgarità : la cosa ci lascia per essi perché in effetti non è il primo né l’ultimo che posta scatti particolari o intimi e dunque ci chiediamo come mai proprio questo post di Costantino sia sembrato così fuori luogo.

Lasciamo a voi i commenti.