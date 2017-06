Malena, la pornodiva che ha riportato Siffredi sul set

La pugliese Filomena Mastromarino, in arte Malena, si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al reality di Canale 5, L’isola dei Famosi 12, arrivando in semifinale e classificandosi quarta, ma tutti sanno che il suo vero lavoro è quello di pornodiva.

Una volta terminata l’esperienza da naufraga, l’ex delegata del Pd è infatti tornata a fare l’attrice, girando un nuovo film, il secondo assieme al suo mentore, Rocco Siffredi, che tra l’altro è ritornato sui suoi passi, dopo aver recentemente annunciato il suo addio alle scene.

Ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, la pornodiva aveva svelato di essere volata a Budapest, città in cui vive Rocco, per girare un nuovo film, ma in una recente intervista si è spinta oltre con le indiscrezioni.

Intervistata da Giuseppe Cruciani durante il programma La Zanzara, ha elogiato il suo mentore ai microfoni di Radio 24: “Rocco è ancora in gran forma. È come se per lui il tempo si fosse fermato. Nella mia vita, non ho mai visto nulla del genere”.

“Quando giri – racconta Malena – ci sono sicuramente dei momenti in cui provi piacere. Con Rocco è capitato. Ero concentrata sul lavoro, ma sono venuta un paio di volte”.

Per quanto riguarda il nuovo film si chiamerà “Sex Analyst” ha rivelato Malena: “Interpreto una ragazza ninfomane che si rivolge a un medico, Rocco, per curarsi. Lui mi analizza e mi fa provare certe cose per esplorare la mia sessualità”.

Malena poi torna ad attaccare Patrizia Pellegrino, che aveva definito “prostitute” le pornodive: “Patrizia Pellegrino? Ma lei ha fatto dei servizi e copertine nuda per Playboy e Playmen, anche lei ha venduto il suo corpo per fare carriera. Fare la pornostar – ha proseguito – non è solo farsi montare. È una professione a tutti gli effetti, se lo fa un uomo è un eroe nazionale, se lo fa una donna è una puttana. Questo è assurdo”.

Malena va fiera del suo lavoro, anche se non mancano i problemi: “Mia madre non ha mai visto le mie scene e credo che non lo farà mai. Non condivide quello che faccio, ma ho ripreso i rapporti con lei e con mio padre. Se non ci fossero donne come me ci sarebbero uomini più tristi. Io regalo emozioni alle persone…”.