Despacito, in streaming è la canzone più ascoltata di sempre

In poche settimane è riuscita a battere ogni record, ed ora ne ha appena messo a segno uno addirittura mondiale: gli artisti portoricani Luis Fonsi e Daddy Yankee sono riusciti a scalzare Justine Bieber con i 4,6 miliardi di visualizzazioni del loro brano Despacito, che diventa la traccia più scaricata di tutti i tempi sulle piattaforme di streaming.

Lo ha annunciato Universal Music Latin Entertainment: il precedente record apparteneva, come detto, al cantante pop canadese, Justin Bieber, con la sua hit 2005 Sorry, vista 4.38 miliardi di volte.

«Despacito» ha raggiunto la vetta della classifica di 45 paesi, incluso il Regno Unito dove mai una canzone in questa lingua aveva registrato un tale successo. Non solo: questa è anche la terza canzone in spagnolo a scalare fino alla posizione numero 1 la Billboard Hot 100 americana, dopo La bamba e Macarena.

La classifica dei singoli italiana dice che il brano delle due superstar sudamericane è in testa davanti anche a quel tormentone che è “Shape of You” di Ed Sheeran e al ritorno di Iglesias con “Subeme la radio”, in quello che forse sarà lo scontro principale delle prossime settimane.

Intanto il singolo di Fonsi veleggia verso il quarto disco di platino (150 mila tra download e stream), mentre il video, che vede protagonista la Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera e quasi a un miliardo di views.

Fonsi, in una nota, ha così accolto la notizia: “Lo streaming è un connettore per il pubblico di tutto il mondo e ha aiutato la mia musica a raggiungere ogni angolo del pianeta. E’ veramente un onore sapere che ‘Despacito’ è ora la canzone più ascoltata in streaming della storia”. Anche Daddy Yankee può gioire: è il primo artista latino a guidare lo streaming di Spotify, grazie in parte proprio al successo di “Despacito”.

Nonostante in America e, in particolare, in America Latina, Fonsi sia da tempo considerato una superstar, in Europa non ha mai sfondato: le cose sono evidentemente cambiate e tutti i suoi record lo confermano.