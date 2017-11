Dieta Chetogenica ti aiuta a stare bene

E’ il sogno di tutti quello di dimagrire potendo mangiare quello che si vuole (o quasi), in realtà non è proprio così ma la dieta chetogenica promette di riuscire a rimettervi in forma perdendo qualche chilo di troppo, in breve tempo e senza neanche tanto sforzo, da dove arriva questa tipologia di dieta? dall’Irlanda grazie ad una nutrizionista, ma proviamo ad approfondire l’argomento e ad analizzare risultati, ma soprattutto informazioni, riguardanti tale tipo di dieta.

Viene definita la dieta chetogenica ed in pratica permette di dimagrire in modo rapido, riuscire a buttar giù diversi chili in poco tempo.

Secondo la Dieta Chetogenica dimagrire in modo rapido tanti chili è molto semplice, basta mangiare, difatti la dieta si basa proprio sul concetto che più si mangia più si dimagrisce e l’idea da dove arriva? Semplice dalla nutrizionista irlandese Zana Morris.

Zana Morris si basa sul concetto di mangiare si, anche in grandi quantità, ma esclusivamente i cibi consentiti proprio dalla dieta chetogenica, inoltre il programma rigido di tale dieta esclude categoricamente alcuni alimenti e bevande.

Per quanto riguarda le bevande quelle assolutamente da cancellare dal nostro taccuino sono anche le bevande light e le gomme da masticare senza zucchero, per i cibi invece siamo agli opposti, un buon contenuto di grassi è consentito.

La durata media della dieta è di 14 giorni e promette di far scendere almeno 4 kg, nel programma sono consentiti: formaggi grassi, pollo, tacchino, carne di maiale, bacon, tonno, sgombro, alici e naturalmente anche lattuga, spinaci.

Punto di riferimento è il bere tanta acqua e nei 14 giorni dedicati alla dieta chetogenica, è consentito anche bere caffè ovviamente non accompagnato da zucchero, ma tecnicamente come funziona questa famigerata dieta?

La dieta chetogenica si basa proprio sulla chetosi, in pratica spinge il nostro corpo ad una minore assunzione delle energie dagli zuccheri ingeriti, in questo modo il nostro fisico si abitua ad attingere le risorse in modo diverso, creando le molecole (corpi chetonici) che si formano dai grassi residui e cominciano a far perdere peso al nostro fisico.