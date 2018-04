Archiviate anche le festività pasquali, con il pieno di carboidrati e dolce come la tradizione prevede, l’obiettivo generale è uno solo: non farsi trovare impreparati per la prova costume.

Anche se manca ancora qualche mese, il caldo è arrivato in molte regioni, il corpo inizia ad essere scoperto e quindi a mostrare eventuali inestetismi ed imperfezioni.

Se da un lato la bella stagione in arrivo permette di muoversi di più e praticare anche sport all’aria aperta, d’altronde un giusto stile di vita comincia dalla tavola, e chi vuole perdere qualche kg deve necessariamente rivedere la propria alimentazione.

Se rivolgersi ad un nutrizionista è sempre la scelta migliore, per poter avere un regime alimentare adatto alle proprie esigenze, è anche vero che molti preferiscono il fai da te, ed anche per questo pullulano in rete decine di proposte di diete differenti.

Dalla dieta detox a quella del limone, non si riescono a contare tutte, ma nelle ultime settimane sta spopolando, anche tra i vip, la cosiddetta dieta del “brodo”, dieta messa a punto da Kellyann Petrucci, medico naturopata, pensata per le star di Hollywood.

Fra le pazienti della naturopata più famosa degli States ci sono celebrità come Gwyneth Paltrow, Shailene Woodley e Kobe Bryant che hanno dichiarato in diverse interviste non solo di aver perso 7 chili in 3 settimane ma anche di aver ottenuto una pelle perfetta grazie a un regime alimentare a base di brodo.

Dieta del brodo per perdere facilmente 6 kg in 3 settimane

Ricco di sostanze e nutrienti che allo stesso tempo bruciano i grassi e rendono elastica la pelle oltre che di proprietà antinfiammatorie, il brodo cucinato secondo le ricette della dottoressa è la chiave per ottenere una pelle ringiovanita e una perdita di peso.

«Nel corso della mia carriera – spiega la naturopata – ho aiutato migliaia di persone a perdere peso e tornare sane, sexy e piene di energia. I miei successi includono gente d’ogni tipo, da pazienti di più di 200 chili a vip di Hollywood che hanno bisogno di corpi e volti perfetti per il grande schermo. E il brodo è la chiave delle mie trasformazioni».

Questo regime è anche il protagonista del libro bestseller del New York Times La dieta del brodo scritto dalla Petrucci ed edito in Italia da Newton Compton.

Il regime alimentare prevede un mini-digiuno a base di brodo due volte a settimana. Questo alimento riempie e soddisfa, dunque non ci saranno problemi durante i piccoli digiuni. Sarete voi a scegliere i giorni da dedicare a questo regime alimentare “l’importante è che siano separati da almeno uno o due giorni di alimentazione normale”.

Gli altri giorni bisognerà concedersi tre pasti completi e due spuntini a base di brodo. I cibi consentiti sono diversi: carne, verdura, pesce, uova, cibi fermentati, frullati, avocado, cocco, ghee e frutta secca.

Anche questi alimenti daranno un forte aiuto contro l’invecchiamento. Ma dobbiamo anche eliminare alcuni cibi: pasta, riso, pane, biscotti, avena, patatine, farro, margarina, burro vegetali, carni lavorate, salse pronte, legumi, cibi confezionati e tutti i tipi di zucchero.

La domenica poi rimane una giornata libera in cui potersi concedere qualcosa di più, evitando comunque di abbuffarsi e di esagerare.

Naturalmente, come di fronte a ogni piano nutrizionale più che guardare quello che si mangia in sé sarà importante valutare di caso in caso qual è la situazione fisica corrente e se sarà necessario prendere dei provvedimenti per evitare che la dieta invece di creare benessere porti a conseguenze veramente molto pericolose.