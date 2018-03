Il magnesio è un minerale di fondamentale importanza per il nostro organismo in quanto mantiene in buona salute sistema nervoso, muscoli (cuore compreso), metabolismo e ossa.

Nel corpo umano sono contenuti circa 24 grammi di magnesio (intorno ai 0,35 g/kg), pari allo 0,34% della massa corporea. Circa il 60-65% del magnesio totale si trova minerallizzato nell’osso, il 32-35% è complessato a proteine e acidi nucleici, e solo l’1-2% nel plasma e in altre forme minori di deposito.

Il magnesio è fondamentale per il benessere del sistema nervoso, ha infatti un effetto calmante sulle cellule nervose che, in caso di carenza, divengono ipereccitabili e non riescono più a svolgere bene il loro compito di trasmissione dei messaggi. Un’azione molto simile, quindi di tipo distensivo, possiede anche nei confronti dei muscoli e per questo è indicato in caso di crampi e spasmi. Fondamentale anche per il benessere del cuore.

Il magnesio stimola la produzione di più di 300 enzimi e partecipa al metabolismo di molti nutrienti basilari, zuccheri, proteine, grassi, carboidrati. Favorisce l’assorbimento di vitamine B,C,D,E, controlla l’equilibrio acido-basico gastrointestinale risolvendo così fenomeni di stipsi e aiuta a diminuire il livello di trigliceridi nel sangue.

L’apporto giornaliero di magnesio attraverso l’alimentazione consigliato è circa 5-6 mg/kg di peso corporeo, che diventano 10 mg nelle donne in gravidanza e 15 mg nel bambino. Il fabbisogno di magnesio è influenzato dalla quantità di calcio, proteine, fosforo e vitamina D presenti nella dieta e aumenta in proporzione ai livelli di colesterolo presenti nel sangue.

Dieta del magnesio, fino a 7 kg grazie a questo minerale

Nelle ultime settimane, in rete, si è parlato molto della cosiddetta “dieta del magnesio”: assumendo questo prezioso nutriente, oltre a migliorare il benessere generale, si riesce infatti anche a perdere peso.

La dieta del magnesio vuole sfruttare tutte le potenzialità di questo minerale per far dimagrire con successo e senza grandi sforzi evitando tutti quegli inconvenienti che può provare chi ha ridotto il proprio apporto alimentare: stanchezza, nervosismo, frustrazione, senso di fame.

La dieta del magnesio è ipocalorica (sta sulle 1200-1500 calorie) e promette di far perdere fino a 7 kg in 3/4 settimane anche se questo può non essere un bene. Un dimagrimento molto rapido, infatti, spesso non è duraturo.

Importante anche associare alla dieta la giusta dose di attività fisica: si può camminare, nuotare, usare più spesso la bicicletta oppure andare in palestra 2 o 3 volte a settimana.

Tra gli altri cibi ricchi di magnesio ci sono il germe di grano non macinato, soia, fichi, mais, mele, semi oleosi, noci e in particolare le mandorle. Alte dosi di magnesio sono state riscontrate nel pesce, nell’aglio, nel tofu, nei fagioli di Spagna, nelle pesche e nelle albicocche. Affinché l’organismo umano utilizzi a pieno il magnesio, non bisogna dimenticarsi di assimilare il giusto apporto di vitamina D. Tutti gli alimenti suggeriti andrebbero consumanti, se possibile, crudi o cotti a vapore, o in alternativa mediante cottura al cartoccio, alla piastra o bolliti. Nella dieta del magnesio sono banditi cibi e bevande con zuccheri raffinati, sale e alcol, quindi no a salse, cibi precotti e fritture. Per insaporire, è consentito l’utilizzo di spezie ed erbe aromatiche, e non superare i 30 ml di olio al giorno, da utilizzare solo come condimento.

Durante il periodo in cui si segue la dieta del magnesio è possibile quindi seguire un’alimentazione abbastanza varia anche se ipocalorica. Importante però inserire una gran quantità di cibi ad alto contenuto di questo minerale.