Dieta di primavera, rimettersi in forma in vista del primo caldo

Nonostante in molte zone d’Italia faccia ancora abbastanza freddo e abbiamo ben vivo nella mente il ricordo della neve persino nel sud Italia, la primavera si avvicina inesorabilmente, e con esso un abbigliamento più leggero e magari più sagomato.

Nonostante, fin dai primi giorni dell’anno, ci siamo riproposti di rimetterci in forma dopo gli ingordi natalizi, ormai è quasi tempo di abbandonare cappotti e maglioni plus size e non abbiamo ancora detto addio ai kg di troppo.

La soluzione potrebbe essere nella cosiddetta “dieta di primavera” che negli ultimi giorni sta impazzando in rete e che molti hanno scelto di seguire.

Il principio che sottace a questa dieta consiste nello sfruttare i cibi di stagione per dimagrire qualche chilo.

Nulla di più semplice se si seguono poche regole: limitare il sale, utilizzare le spezie per condire, preferire il succo di limone all’aceto, bere molta acqua e concedersi un’attività fisica anche blanda ma continua (come ad esempio camminare a passo sostenuto per 15-20 minuti 3-4 volte a settimana).

Per chi non riesce a bere molta acqua, gli estratti sono alternative fresche e gustose che possono essere consumate a colazione oppure durante spuntini.

Gli alimenti da far comparire a tavola devono essere ricchi di magnesio, potassio, vitamina B e ferro, affinché la spossatezza del corpo diventi solamente un vago ricordo. Non meno importante, ci si può depurare: fegato, cistifellea, intestino, pelle, reni e polmoni si possono disintossicare, alleggerendosi e apportando benefici significati a tutto il corpo.

In generale bisogna preferire ricette poco elaborate, alimenti ricchi di fibra, quali ad esempio i cereali integrali meglio in chicchi, o ancora cereali alternativi quali amaranto, riso, grano saraceno, miglio, mais, quoinoa che sono ricchi anche di minerali e privi di glutine, quindi largamente conosciuti tra i celiaci.

La fibra alimentare non è un nutriente, ma è una componente essenziale presente nei cereali integrali e si trova in grandi quantità anche nella vastissima varietà di frutta e verdura di stagione. Questi alimenti sono anche ricchi di antiossidanti, vitamine, minerali, buona quantità di acqua di vegetazione e sicuramente sono meglio conosciute con proprietà detox, tra cui spiccano tutte le radici cosiddette “amare” come carciofo, cicoria, tarassaco, radicchio. Esistono però, oltre a queste radici “amare”, tantissimi altri alimenti con effetto detox e di eliminazione del ristagno dei liquidi corporei , come ad esempio gambo di ananas, finocchio, sedano, carote.

Un discorso a parte spetta sicuramente al prodotto principe della Dieta Mediterranea, l’olio extra vergine di oliva (evo) , ricco di acido oleico, acido grasso mono-insaturo, vitamina E, antiossidanti naturali con effetti preventivi su molte forme tumorali come ad esempio colon retto- mammella.

Per disintossicarsi al meglio è bene evitare: cibi piccanti e fortemente acidi (sottaceti ecc.), frutta acerba, spezie e aromi, fritti, preparazioni elaborate, sottoposte a lunga cottura, caffè, cioccolato, frutta secca, formaggi grassi e formaggi piccanti.

In sintesi, quindi, in questa stagione è il caso di fare una bella scorpacciata di tutta la frutta e la verdura che la terra ci offre. Cibi a calorie quasi 0 che ci permettono anche di fare il pieno di vitamine e sali minerali. Per di più, assimilando più acqua, anche dai cibi e non solo dalle bevande, ne gioverà il nostro intestino che si depurerà in breve tempo.