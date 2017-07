Doctor Who, il 13esimo dottore sarà l’attrice Jodie Whittaker

Le donne oramai possono fare tutto, dallo stabilire record mondiali di permanenza nello spazio all’ambire ed ottenere le cariche politiche più importanti e di potere al mondo, e allora perché non scegliere una donna per impersonare uno dei “Doctor” più celeberrimi?

Il Doctor Who, giunto alla 13esima reincarnazione dopo 54 anni di vita televisiva, è diventato donna. L’inglese Jodie Whittaker è stata infatti scelta dalla BBC per personificare il personaggio principale della serie di fantascienza che è entrata nel Guinness dei primati per la sua longevità.

Nota per la serie BBC Broadchurch in cui recitava anche la Whittaker, l’attrice si è fatta conoscere anche in film e serie tv come Attack the Block – Invasione aliena, One Day e Black Mirror.

“Ho sempre voluto che il tredicesimo Dottore fosse una donna e siamo entusiasti di aver scelto una numero 1”, ha dichiarato Chris Chibnall, nuovo head writer ed executive producer del telefilm. “Il suo provino ci ha lasciato semplicemente senza fiato. Jodie è divertente, intelligente, è una forza della natura e darà grinta, forza e calore al ruolo”.

La notizia è stata data in diretta tv dopo la finale di tennis maschile a Wimbledon, e questo evidenzia l’importanza che la serie mantiene dopo tanti anni nella cultura inglese. Mai, dal primo episodio del 1963 (interrotta nel 1989, la serie è poi ripresa nel 2005), il ruolo era stato affidato ad un’attrice.

La notizia che il tredicesimo Dottore di Doctor Who sarà una donna ha però diviso i fan della serie tv, i quali hanno espresso le loro opinioni sui social network.

Se in molti hanno espresso il loro entusiasmo per questa grande novità e per il fatto di vedere Jodie Whittaker nei panni del nuovo Signore del Tempo, altri si sono dimostrati scettici nei confronti di questa rivoluzione.

Il cambio di testimone non riguarderà solo il protagonista della serie, ma anche lo showrunner: infatti Steven Moffat uscirà di scena dopo lo special di Natale per lasciare le redini in mano a Chris Chibnall, creatore di Broadchurch, e nuova guida della serie per i prossimi anni.