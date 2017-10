Domenica In, le sorelle Parodi fiducia dal direttore Rai

Il clamoroso flop della nuova Domenica In condotta da Cristina e Benedetta Parodi, potrebbe spingere, secondo alcuni spifferi girati in rete, alla sospensione della tramissione.

I dati auditel sono impietosi, le prime critiche sono arrivate dalla satira pungente di Striscia la Notizia quando Ezio Greggio in un servizio ha sottolineato alcuni “errori” del video del promo della trasmissione di Domenica In.

Altro episodio davvero molto particolare è quello dell’angolo dedicato a Claudio Lippi che subito dopo la prima puntata, nella quale Cristina Parodi e Benedetta hanno raccolto purtroppo solo le briciole stando ai dati auditel, è stato relegato in fondo alla trasmissione.

Al momento a quanto pare sembra proprio che Domenica In possa andare avanti, le indiscrezioni trapelate in rete confermano che il nuovo direttore di rete avrebbe dato il suo assenso al proseguo della trasmissione con una nuova iniezione di fiducia per le sorelle Parodi.

Al momento si sarebbe deciso di modificare leggermente il palinsesto per dare maggior verve al programma, successivamente si potrebbe optare, sembra, anche per un cambio di orario d’inizio, vedremo dunque le queste piccole modifiche potranno far “resuscitare” o comunque “prolungare” questa nuova edizione di Domenica In.