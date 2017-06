Fiorello consiglia a Morandi di iniziare a fare “l’anziano”

Certamente non si può parlare di lite tra i due, dato che sono troppo simpatici ed autoironici per lasciarsi andare a diatribe social come purtroppo se ne sono viste tante negli ultimi tempi, anche tra personaggi molto noti, ma c’è stato un vivace botta e risposta tra Gianni Morandi e Fiorello, capace di far sorridere i tantissimi fans di entrambi.

Se già Morandi è conosciuto come un eterno ragazzo, la recentissima accoppiata con Rovazzi ha stupito anche i più scettici: Gianni ha dimostrato ancora una volta che l’età è solo un numero e che a settant’anni si possono fare le maratone, concerti infiniti saltando in scena ed anche cantare assieme ad un giovanotto che piace alle teenagers.

“Volare”, la canzone dell’inedito duo, non è piaciuta proprio a tutti però, e tra questi spicca Fiorello, che quindi se l’è presa con l’eterno ragazzo di Monghidoro: “Ci hai rovinato Gianni Morandi, non ci fai fare una vecchiaia serena perché tutti seguiamo te, facciamo i simpatici, facciamo i giovani sui social. E invece no, dobbiamo fare i vecchi. Non è che tutti possiamo avere la forza che ha Gianni Morandi. Capisci Gianni? Io non so di cosa ti cibi tu, cosa hanno dentro i fagioli che compri lì in campagna da te…non ti fermi mai. Fammi volare, fammi volare. Non va bene. Calmati Gianni. Fai come gli altri della tua età, che ne so Carlo Conti. Vedi? Lui è anziano e fa l’anziano”.

Il cantante dal canto suo ha mostrato di non essersela affatto presa e ha risposto alla simpatica provocazione in diretta dal suo divano, con tanto di copertina e borsa dell’acqua in testa: “Ma no Fiore, è tutta una finta. E’ un’applicazione di Facebook che mi fa sembrare giovane e sportivo. Ma guarda quante pillole devo prendere ogni giorno. Sono qui, davanti alla televisione…”.