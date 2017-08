Francesco Chiofalo, mai picchiato Selvaggia in sei anni

Anche noi, nelle scorse ore, vi avevamo raccontato del loro amore giunto al capolinea: proprio loro, Francesco Chiofalo e Francesco Roma, che alla fine di Temptation Island sembravano la coppia più innamorata e parlavano addirittura di matrimonio, hanno scelto di non stare più assieme.

“Dopo questa serata, io e fra ci siamo lasciati. Vi prego, non chiedete il perché tanto non rispondo. Vi mando un bacio lenticchi. Buonanotte”: con queste parole, al termine di una serata passata come ospiti in un locale, Selvaggia ha ufficializzato la rottura.

Immediatamente Francesco aveva commentato: “Mi state bombardando di domande di ogni tipo… non è per maleducazione che non rispondo ma penso che questo non sia il luogo dove risolvere questo tipo di questioni. Mi sento morire dentro, non mi sento bene per niente al di fuori io ho un aspetto forte. Ma dentro c’è un ragazzetto fragile e con dei sentimenti come tutti voi”.

A rendere però il tutto ancora più drammatico sono le accuse provenienti da diversi fan, che sostengono di aver notato come la Roma avrebbe un occhio nero nel video in cui ha fatto l’annuncio.

Nello specifico, nel filmato incriminato (in bianco e nero), molti fan hanno visto delle ombre scure sotto l’occhio della Roma e hanno pensato che Francesco possa averla picchiata.

La grave accusa ha ovviamente lasciato addolorato Chiofalo, che si è difeso strenuamente con un cartello pubblicato come Story su Instagram: “Vengo accusato di averle fatto un occhio nero e che nel video è molto evidente. Non ho mai alzato un dito su di lei in 6 anni di rapporto e mai lo farò e chi alza le mani contro una donna per me non è un uomo”.

“Purtroppo mi ritrovo a dovermi giustificare da accuse assurde – ha poi scritto Francesco -. Preferirei che questo lo dichiarasse Selvaggia. Purtroppo non mi risponde al telefono e ai messaggi da ormai due giorni. Spero che appena leggerà questa didascalia mi supporti in onore almeno di quello che c’è stato fra noi”.

Per fortuna, almeno stavolta, pare non ci troviamo dinanzi a un caso di violenza, come conferma la stessa diretta interessata.

“Ho letto una cosa molto grave, l’occhio nero non c’è mai stato. Se avete visto il video, io sono tornata in albergo dopo la serata completamente distrutta quindi non è così. Mi raccomando non accusate ingiustamente Francesco. Sicuramente sarà stato l’effetto che ho messo”, ha chiosato Selvaggia.