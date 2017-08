Taylor Swift annuncia l’uscita del nuovo album “Reputation”

Finalmente abbiamo una data ufficiale e può iniziare il conto alla rovescia: Taylor Swift ha annunciato l’uscita del nuovo album “Reputation”.

Il prossimo album della giovane ma molto talentuosa artista vedrà la luce il 10 novembre 2017. Il primo singolo estratto dal disco sarà disponibile già dalla sera di domani 24 agosto, il che significa che qui in Italia potremo ascoltarla in tarda notte o addirittura la mattina di venerdì 25 agosto.

Reputation arriva a tre anni di distanza dal successo planetario di 1989, che venne definito dall’ex reginetta del country “il suo primo album ufficialmente pop”.

In questi tre anni la Swift si era fatta vedere soltanto per la collaborazione con l’ex One Direction Zayn Malik, per I don’t wanna live forever, brano inserito nella colonna sonora di Cinquanta sfumature di grigio, ma a quanto pare a lavorato duramente al suo nuovo disco, che certamente non deluderà i fans.

Intanto, insieme all’annuncio , è stata svelata anche la cover del disco: copertina in bianco e nero, lei con capelli bagnati, una collana stretta al collo, un maglioncino con look casual e, alle sua spalle, una serie di quotidiani e finte notizie con il suo nome e cognome ripetuto all’infinito.

L’annuncio è stato invece anticipato dalla pubblicazione di ben tre misteriosi video sui social che hanno dato vita, messi insieme, ad un inquietante serpente, per la precisione un’Atheris hispida, fra le più velenose vipere al mondo.

La scelta è indubbiamente una presa di posizione e una risposta provocatoria nei confronti dei suoi haters, particolarmente dopo il polverone sollevato mesi fa da Kim Kardashian.

Per chi non lo ricordasse, Taylor è stata protagonista di un duro scontro con la Kardashian e suo marito Kayne West, iniziato con il rapper che in “Famous” cantava che «I made that bitch famous» riferendosi alla Swift (in italiano, il comunque poco elegante «ho reso famosa quella cagna»), proseguito con lei che gli rispondeva per le rime ai Grammy e concluso da Kim con un tweet in cui accusava Taylor di essere una vipera.

Chissà se uno dei brani contenuti nel nuovo disco farà riferimento a questa vicenda: lo scopriremo con certezza il prossimo novembre.