Francesco Facchinetti attacca i vip scrocconi incontrati a Portofino

Sulla “questione” ci sono stati girati fior fiori di film e pellicole, cinepanettoni in primis: presunti vip, con però poco denaro a disposizione, sovente proprio a causa delle loro mani bucate che li portano a fare una vita ben al di sopra delle effettive possibilità, inventano stratagemmi di vario genere e di dubbia riuscita, per riuscire a fare vacanze da sogno, scroccando il più possibile.

Quello che però ha scelto di “denunciare” Francesco Facchinetti è però realtà, o meglio è un episodio a cui si è trovato ad assistere, durante la sua recente vacanza a Portofino.

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, l’ex dj ed ora conduttore e produttore musicale “punge” un misterioso vip incontrato in un locale a Portofino, accusandolo di non essersi fatto scrupoli a chiedere uno sconto al momento di pagare nonostante la sua agiatezza.

“Siamo a Portofino, uno dei posti più belli del mondo – esordisce nel video, dove si mostra accanto alla moglie Wilma Helena – Poco fa siamo stati in un posto bellissimo. Abbiamo mangiato e bevuto. Abbiamo chiesto il conto e abbiamo pagato”.

“Di fianco a noi – prosegue – c’era un personaggio famoso, non possiamo dire il suo nome. Anche lui ha mangiato e bevuto. Ha chiesto il conto e poi ha chiesto lo sconto”.

“Ma non ti vergogni? Barbone! Già avete avuto la fortuna di trasformare la vostra passione in lavoro, guadagnate un sacco di soldi e poi chiedete lo sconto? Fate schifo, dovreste pagare di più”, ha chiosato.

Un annuncio simile era stato fatto, tempo fa, anche da Fedez, per la promozione dell’ultimo singolo estratto dall’album “Comunisti con il Rolex”: con un video sui social chiedeva se a Portofino c’era qualcuno disposto a far fare loro un giro in barca senza pagare.

C’è veramente un vip scroccone in giro per Portofino o è una trovata pubblicitaria per pubblicizzare qualcosa? Ad ora non ci è dato saperlo.