Il segreto trame spagnole l’arrivo di due nuovi personaggi

By Federica Franco

Le trame spagnole della soap Il segreto parlano dell’arrivo di due nuovi personaggi che andranno ad arricchire il cast. Si tratta di Eusebio e Eulalia, padre adottivo e zia di Cristobal, personaggio che stiamo vedendo anche già in Italia.

Già stiamo vedendo Cristobal che sta mettendo i bastoni tra le ruote alla cattiva Francisca. Ora Cristobal diventerà ancora più perfido grazie all’alleanza di Eulalia, sorella di Salvador Castro i quali metteranno in atto una vendetta che farà diventare la vita della Montenegro un vero e proprio inferno.

La donna diverrà prigioniera nella sua stessa villa e verrà torturata proprio da questi due personaggi che non avranno nessuno scrupolo: le angherie a cui sarà sottoposta la donna la porteranno quasi alla morte. Ma si sa l’erba cattiva non muore mai e chissà se anche stavolta la donna riuscirà a cavarsela come sempre.

Anche Eusebio non sarà un personaggio puro: anche lui ha le sue colpe e ha costretto Cristobal ad una vita d’inferno.

Ha persino castrato il ragazzo per farlo desistere dalle tentazioni e per rendere il ragazzo dedito al lavoro e alla carriera. Questa cosa verrà raccontata a Francisca che deciderà persino di ribaltare la situazione e porgere l’altra guancia a Cristobal.