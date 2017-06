Reazione a Catena riparte con Amadeus da stasera su Rai Uno

Quando il sole diventa caldissimo, le spiagge si popolano e i corpi si scoprono è ufficialmente iniziata la stagione estiva, ma anche quando in televisione il “solito” palinsesto lascia spazio a quello estivo che, se da un lato è popolato da numerose repliche di film e serie, dall’altro propone game show che ormai sono diventati appuntamento fisso per i telespettatori italiani.

Tra questi spicca senza dubbio lo show preserale di Rai Uno: da stasera, lunedì 5 giugno, ritorna ufficialmente “Reazione a Catena”, condotto anche per questa edizione da Amadeus.

Realizzata negli studi dal Centro di Produzione TV di Napoli e giunta all’undicesima edizione- si legge in una nota di Viale mazzini- la trasmissione conferma la formula che l’ha premiata negli anni con gli ascolti: un gioco basato sull’associazione logica di parole che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti ma anche dei telespettatori.

In ognuna delle 111 puntate previste, trasmesse dal lunedì alla domenica in orario preserale, due squadre composte da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – si sfidano sulla loro capacità di indovinare, formare, completare e ordinare parole e “catene” di vocaboli.

Come ogni anno sarà il gioco dell’Intesa Vincente – dove resta decisiva la capacità dei componenti della squadra di capirsi al volo – che potrà sovvertire la classifica finale, portando una delle due squadre a essere proclamata “Campione” della puntata, con diritto di tornare il giorno dopo e di accedere al gioco finale.

‘Reazione a catena‘ per quest’anno è però anche social. Il gioco che “rinfresca la mente” ha previsto delle divertenti iniziative per coinvolgere coloro che seguono i profili ufficiali del programma, tutto verrà svelato a partire da stasera.

L’appuntamento come sempre è per le 18,45 su Rai1, e fino a metà luglio, Reazione a catena sfiderà Caduta Libera ancora in onda su Canale 5, mentre nella seconda parte del periodo estivo, sarà Il segreto l’avversario da battere in termini di ascolti.