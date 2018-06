Fumo, le sigarette elettroniche sono meno dannose delle Iqos

Nelle scorse ore abbiamo celebrato la Giornata mondiale contro il Fumo, ed i numeri diffusi sono stati veramente preoccupanti: nonostante i divieti in aumento, non diminuisce il numero dei fumatori.

Secondo l’Ossfad (Osservatorio Fumo, Alcol e Droga) del Centro Nazionale Dipendenza e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, uno su dieci è consumatore abituale, quasi la metà ha fumato, ha provato a fumare o fuma ogni tanto e tra quelli abituali più della metà fuma anche cannabis. I ragazzi tra i 14 e i 17 anni, infatti, accendono la prima sigaretta alle scuole secondarie di secondo grado e una piccola percentuale addirittura inizia a fumare alle elementari, a 9-10 anni.

Eppure le sigarette uccidono ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze del fumo passivo. La cifra è fornita dall’Oms, e sempre secondo l’Organizzazione nel 2016 il 20% della popolazione mondiale fumava, mentre nel 2000 era il 27%. Oltre metà dei paesi membri ha ridotto il numero di fumatori in questo lasso di tempo, ma solo uno su otto riuscirà a ridurli del 30% entro il 2025 come richiesto dagli obiettivi dell’Oms.

Gli stessi dati parlano anche di oltre la metà dei fumatori che prova a smettere di fumare, spesso però con scarsi risultati. C’è chi prova a smettere radicalmente, chi si affida a cerotti ed altri rimedi che le farmacie offrono, chi decide di passare a opzioni meno dannose con la sigaretta elettronica e Iqos.

Per la prima volta si è parlato anche di Iqos nell’ambito dell’annuale convegno dell’Iss, e ciò che è stato detto non è affatto lusinghiero. Anzi, le evidenze dimostrate nella relazione del dottor Giuseppe Gorini (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica di Firenze) non lasciano spazio ad alcun dubbio: Iqos è più dannosa della sigaretta elettronica.

Per la verità, però, è meno dannosa della sigaretta tradizionale ma, in ottica di riduzione del danno, l’Istituto superiore di sanità individua e formalizza due gradi differenti di minor tossicità.

La prima comparazione riguarda la presenza di particolato, formaldeide e altre tossicità nell’ambiente circostante, ovvero il cosiddetto fumo passivo. Fatto 100 il danno delle sigarette tradizionali, Iqos si attesta a 23 mentre le sigarette elettroniche (Saffari 2014 e Ruprecht 2017) si fermano a 6,4. Una scarsa quantità di formaldeide risulta sprigionata dalla sigaretta elettronica ma in quantità sensibilmente inferiori (3) rispetto Iqos (7) e tabacco (100).

Una seconda relazione ha invece riguardato il confronto tra varie indagini su Iqos e la smoking machine in funzione alle sostanze tossiche rilasciate. Se i livelli di nicotina di Iqos sono di circa il 25 per cento mediamente inferiori rispetto ad una sigaretta tradizionale, si è però evidenziato che alcune ricerche hanno trovato livelli altissimi di forlmadeide e acroleina che si attestano solo del 22 per cento inferiori rispetto al fumo della smoking machine. Altre evidenze invece hanno indicato questo dato come non corretto, sostenendo una tossicità tra l’otto e il 23 per cento.

In buona sostanza, quindi, si è riusciti a dimostrare che la sigaretta elettronica è di gran lunga meno dannosa di Iqos.

“La sigaretta elettronica dovrebbe essere considerata il miglior strumento di riduzione del danno anche perché, da quanto emerge dall’esperienza dei negozi italiani, i fumatori che passano alla ecig riescono ad avere un’ottima soddisfazione e trarne numerosi benefici fisici con minor rischio di ricaduta“. È questo il commento di Antonella Panuzzo, presidente dell’associazione dei negozianti specializzati del vaping UniEcig, a margine del medesimo convegno.

“Sarebbe auspicabile – conclude – che, a differenza di quanto successo fino ad oggi, il nuovo governo aprisse un confronto con le associazioni di settore per una politica seria di riduzione del danno che aiuti davvero chi vuole liberarsi dalla schiavitù del fumo”.