By Angela Sorrentino

Gemma Galgani sbarca in edicola tra un amore e l’altro

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di come Giorgio Manetti, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, “sprechi” fin troppo tempo a lanciare frecciatine alla sua ex fiamma, Gemma Galgani, che nel frattempo frequenta un altro uomo, Marco Firpo.

Nello specifico, Giorgio ha accusato l’ex compagna di “accontentarsi” di Marco, benché lui non solo non la ama, ma addirittura la usa spudoratamente per cercare notorietà.

C’è però da dire che anche Gemma, tra una paparazzata e un’ospitata in televisione o nei locali, non lesina di punzecchiare il Gabbiano.

In un’intervista rilasciata a DiPiù, la dama del trono over ha confermato che la frequentazione con Marco continua: “Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco”.

Riconosce che Firpo è più frenato rispetto a lei, ma non intende forzare i suoi tempi: “Io sono più lanciata di lui; lui ha un po’ più il freno a mano tirato. Ognuno ha i propri tempi e Marco non va forzato. L’ho già imparato a mie spese”.

Ma soprattutto Gemma ha scoperto di essere molto più compatibile con Marco, di quanto non lo fosse con Giorgio Manetti: “Quello che fa Giorgio mi lascia proprio indifferente. Ho capito che Marco è molto meglio di Giorgio. Con quest’ultimo c’era meno comunicazione e meno rispetto”.

Ma Gemma, tra un amore e l’altro, ha scritto anche un libro, adatto da leggere sotto l’ombrellone.

Il suo è un romanzo a puntate che verrà pubblicato ogni settimana da Sandro Mayer, direttore del settimanale DiPiù e sarà possibile acquistarlo in edicola.

La dama del trono over, acerrima nemica di Tina Cipollari, in questo libro racconta tutta la sua vita e parlerà sicuramente dei suoi amori passati, della passione che l’ha unita a Giorgio Manetti e del nuovo amore nato con Marco Firpo.