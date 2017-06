George Clooney monetizza vendendo la sua azienda di tequila

By Angela Sorrentino

Con somma gioia del divo che tutti credevano, fino a poco tempo fa, sarebbe stato uno scapolo impenitente per tutta la vita, è appena diventato papà di due splendidi gemellini, un maschio ed una femmina.

Certamente George Clooney non avrà i problemi dei comuni mortali a comprare pannolini e latte in polvere, ad assicurargli le migliori cure o la migliore istruzione, ma evidentemente anche lui ha pensato che batter cassa sia meglio, e così ha deciso di vendere una sua azienda, per una cifra da capogiro.

Casamigos, l’azienda di tequila fondata con i due amici Rande Gerber e Mike Meldman, è stata venduta al colosso Diageo per un miliardo di dollari. Quello che era nato come un passatempo personale, destinato a produrre il liquore messicano solo per la stretta cerchia di persone legate ai fondatori, si avvia quindi a diventare uno dei brand di punta nel portafoglio del colosso degli alcolici.

La tequila di Clooney, lanciata dai tre amici nel 2013, è diventata presto popolare nello star system e dopo aver “sbancato” negli Stati Uniti, è sbarcata anche in Canada e in Italia. Negli ultimi due anni Casamigos è cresciuta in media del 54%: entro la fine del 2017 prevede di vendere 170.000 casse della contro le 120.000 del 2016.

Diageo, nello specifico, sborserà 700 milioni subito e altri 300 milioni in 10 anni se il marchio raggiungerà determinati risultati di rendimento.

Il perfezionamento dell’operazione è atteso nella seconda parte del 2017, una volta ricevuto il via libera dalle autorità competenti. “Siamo estremamente entusiasti di collaborare con una delle aziende più grandi e rispettose aziende di superalcolici al mondo”, ha dichiarato il co-fondatore Casamigos Rande Gerber.

“Se quattro anni fa mi avessero chiesto se avevamo fondato un’azienda miliardaria, non credo avremmo detto di sì. Ma non andremo da nessuna parte, faremo ancora parte di Casamigos, iniziando con uno shot stasera. Magari due” , ha dichiarato George Clooney come riportato da Deadline.