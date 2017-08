Gianluca Vacchi, nuovo amore per i suoi 50 anni

Una manciata di giorni fa, all’inizio dell’estate, era finita la sua relazione e già si prospettava un’estate da single, ma Gianluca Vacchi non è certo uno che si arrende, e proprio mentre festeggia i suoi primi 50 anni, presenta al mondo la sua nuova fiamma.

Mezzo secolo di successo che, al Corriere della Sera, ci tiene a sottolineare di aver costruito da solo: «Ho ereditato solo il tre o quattro per cento di ciò che possiedo. Dai 25 ai 45 anni, ho fatto impresa in 12 settori: viaggi last minute, roulotte, orologi… Poi, è arrivata la crisi di mezza età: ho capito che, dopo aver lavorato duramente, dovevo costruire qualità della vita».

Tanto lavoro, ma anche tanto relax e divertimento nella sua giornata tipo: «Ho tre costanti: cura del corpo; cura della mente e studio della musica. Faccio sempre sport e la mattina m’iberno nella criosauna a meno 110 gradi: mantiene giovane. Consigliano due minuti, io ne reggo sei. Studiando da deejay sei ore al giorno, ho trovato la mia realizzazione: suono e sento che spargo vibrazioni positive. L’11 agosto esce il mio primo pezzo, Viento, mixato con Nicola Zucchi su un canto popolare colombiano».

Vacchi, inoltre, archiviata la storia con Giorgia Gabriele, esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata.

In un video su Instagram, durante uno dei suoi balletti, Vacchi si avvicina a una splendida ragazza e la bacia teneramente sulle labbra: lei è Ariadna Gutierre, nota per essere stata Miss Colombia nel 2014 e per pochi secondi, perché fu incoronata per sbaglio. La bella Adriana è stata anche Miss Universo nel 2015.

I due, da quel primo video assieme qualche giorno fa, non si sono più separati e in questi giorni sono a Porto Cervo e stanno pubblicando una serie di video su Instagram in cui ballano scatenati. Tra la colonna sonora scelta dall’imprenditore c’è anche il nuovo pezzo di J Balvin e Willy William “Mi Gente”.