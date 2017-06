Gianni Sperti crede alla buona fede di Claudio Sona

Negli ultimi giorni, tra i fans di Uomini e Donne, non si è parlato d’altro, ed anche noi, quasi quotidianamente, abbiamo affrontato la questione, per dare gli aggiornamenti e raccontare le evoluzioni dell’intricata vicenda che sta tenendo banco ormai da settimane.

Come tutto ormai saprete, Juan Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, non solo ha accusato l’ex tronista di aver preso in giro tutti, essendo fidanzato con lui nel periodo della sua permanenza negli studi Mediaset, ma ha inoltre accusato la redazione del programma di essere a conoscenza di tutto e di aver fatto finta di nulla.

Accuse pesanti, che hanno spinto anche Raffaella Mennoia, storicamente a capo della redazione di Uomini e Donne, a intervenire per mettere fine alla polemica, ma che comunque hanno inviperito i fans, che si sono sentiti presi in giro.

La vicenda è ancora lontana dal trovare una conclusione, ma si è sentito in dovere di intervenire anche Gianni Sperti, opinionista assieme a Tina Cipollari, per chiarire il suo punto di vista.

In virtù del suo ruolo Gianni ha seguito da vicino il percorso di Sona all’interno del dating show di Maria De Filippi e per questo ha dichiarato: “Ho conosciuto Claudio, ho conosciuto un ragazzo dolce, simpatico, allegro e rispettoso del lavoro altrui, ho creduto in lui e come me tante altre persone all’interno del programma e ci siamo affezionati, ragion per cui con difficoltà riesco a credere che abbia potuto fare una scorrettezza simile e soprattutto di esserci cascato come un cretino”, scrive su Instagram credendo dunque alla buona fede del tronista.

Sperti non ha risparmiato neanche una frecciatina a Juan: “È chiaro che oggi si vuota il sacco per una vendetta personale, perché probabilmente non sono andati in porto i piani. Ma resta il fatto che, se fosse andato tutto liscio secondo i loro piani, tutto questo non lo avremmo mai saputo perché chi ha preso in giro tutti, trasmissione e pubblico, sarebbero TUTTI E DUE. Sempre ammesso che sia vero”.

Eppure dai numerosi commenti riportati sulla pagine-social di ‘Uomini e Donne’, si evince invece come la maggior parte degli spettatori del noto programma di Canale 5 ritenga che Sona abbia preso in giro la redazione e il pubblico italiano.

Intanto, sempre via social, anche Juan ha pubblicato un video che lo immortala mentre si dichiara stufo della polemica sorta circa la storia avuta con Claudio: ”Sono stufo di questa storia, ho il vomito… darò tutto in pasto ai giornalisti, che diffonderanno la verità. Perché la verità è chic”.