Loredana Lecciso e le sue verità

By Redazione

Loredana Lecciso attuale compagna del cantante Al Bano nei giorni scorsi ha rilasciato un intervista riguardante la sua vita privata e le voci che la vedrebbero in procinto di sposarsi con il cantante al quale ha dato due bellissimi figli.

La notizia delle imminenti nozze è stata però smentita dalla Lecciso che invece ha voluto parlare della felice ripresa fisica di Al Bano dopo l’episodio dell’ictus accaduto mesi fa: la situazione è tranquilla al punto che il cantante è già tornato ad esibirsi come faceva prima.

Addirittura confermata è anche la tournée che il cantante pugliese dovrebbe fare assieme alla sua ex moglie Romina Power che come sappiamo ha dato la sua disponibilità ad esibirsi col suo ex marito nonostante i dissidi oramai passati tra i due.

Proprio riguardo al rinnovato rapporto d’amicizia tra i due alla lecciso sono state fatte numerose domande su un suo eventuale dispiacere per questo riavvicinamento.

Loredana ha dichiarato quanto segue: “Sono per la serenità, la tranquillità e l’armonia. Quindi sono assolutamente contenta che Al Bano e Romina siano tornati ad essere amici. Rivedere Albano e Romina cantare insieme il primo periodo mi faceva nostalgia: mi ricordava la mia infanzia. Adesso che si è ripetuto più volte un po’ meno, ma è sempre un piacevole tuffo nel passato. Ripeto sono per le armonie e il rispetto nei confronti di chiunque”

Dunque sembra che questo rinnovato sentimento d’amicizia chiamiamola lavorativa non abbia causato scossoni nel rapporto tra Albano e la Lecciso ai quali auguriamo felicità e serenità come anche alla bellissima Romina.