Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo in crisi ufficiale

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata spesso oggetto di pettegolezzi e più di una volta i “bene informati” aveva dato la notizia di una crisi tra i due.

Ora queste voci hanno trovato il loro fondamento con una doppia dichiarazione da parte dei diretti interessati. Sia la cantante di Sora che il suo compagno sui rispettivi profili social hanno pubblicato il seguente messaggio: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”. In poche ore i post hanno raccolto migliaia di like e centinaia di messaggi che incoraggiano i due a ritornare insieme, ma sono in tanti anche ad ironizzare sulla loro crisi.

Un messaggio che lascia pochi dubbi sulla profonda crisi che la coppia sta vivendo dopo dodici anni d’amore e un figlio nato nel 2010. Anna e Gigi non si sono mai sposati, nonostante quest’ultimo da diversi anni ha ottenuto il divorzio dalla sua prima moglie e madre dei suoi tre figli, Carmela Barbato.

Non si conosco i motivi di questo loro “momento no”, si vocifera che sia la gelosia di D’Alessio che non riesce più a controllare. Potrebbe essere anche la grande differenza d’età, che nonostante non abbia creato problemi in questi anni di convivenza oggi si stia facendo “sentire”. I più “cattivi” credono che sia stata Anna a troncare la sua storia d’amore per i problemi finanziari che il suo compagno sta vivendo in questi ultimi mesi e intanto posta sul suo profilo di Facebook scatti nei quali appare più in forma che mai.